Di tengah derasnya arus konten keislaman yang beredar di berbagai platform digital, kebutuhan akan standar yang jelas menjadi semakin mendesak. Tidak semua konten yang beredar dapat dipastikan akurat, sahih, dan sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) menegaskan pentingnya standarisasi sebelum sebuah konten dikonsumsi publik.

Ketua LPBKI MUI, Endang Soetari, menjelaskan terdapat empat standar utama yang wajib dipenuhi oleh setiap buku dan konten keislaman yang akan ditashihkan.

"Sekarang ini kami sedang menggarisbawahi kegiatan bagaimana konten itu secara substantif sesuai dengan standar-standar," kata dia, dalam Pelatihan Standarisasi Pentashihan Buku dan Konten Keislaman LPBKI MUI belum lama ini, dilansir dari laporan MUI Digital, Minggu (5/3/2026).

Empat Standar Wajib

Prof Endang menjelaskan, standar pertama adalah standar dasar keislaman yang menjadi fondasi utama penilaian konten.

Kedua, standar pandangan keislaman dan kenegaraan MUI, mencakup pandangan keislaman secara umum hingga pemetaan aliran-aliran yang dinyatakan sesat.

Ketiga, standar perundang-undangan, agar konten yang beredar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Keempat, standar multidisipliner, yang mencakup dimensi teknologi, sosiologi, ilmu perbukuan, hingga aspek kebahasaan.

"Konten ini harus kita rumuskan secara maksimal. Jadi pada waktu ingin pentashihannya profesional, konten ini harus betul-betul menjamin bahwa bisa melayani, mengkaji tentang buku-buku itu," kata dia.

Kompetensi Pentashih Diperkuat

Selain standar substantif, Prof Endang juga menyoroti pentingnya kompetensi pentashih sebagai bagian penting dalam proses pentashihan yang berkualitas.

Saat ini, LPBKI MUI tengah bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk merumuskan standar kompetensi pentashih yang komprehensif.

"Kompetensi pentashih sedang digarap oleh LPBKI dengan Lembaga Sertifikasi Profesi. Kita sedang merumuskan itu, nanti ditangani oleh MUI dan kemudian negara. Jadi kita LPBKI harus menyiapkan kriteria standar-standar yang komprehensif, tentu sesuai dengan perundang-undangan," paparnya.

Ia meyakini proses yang terstandar serta tenaga pentashih yang tersertifikasi akan menghasilkan pentashihan yang produktif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Itu akan betul-betul secara proses menghasilkan proses pentashihan yang produktif," imbuhnya.

Pelatihan Diperluas

Prof Endang mengungkapkan pelatihan yang diselenggarakan saat ini merupakan angkatan keempat. Tiga pelatihan sebelumnya pada 2025 masih bersifat internal di lingkungan LPBKI MUI.

"Ini keempat ya. Kemarin 1, 2, 3, tahun 2025 itu masih dalam lingkungan internal LPBKI, karena bahkan yang ini pengurus baru itu kan banyak yang belum. Jadi standar kita sudah pernah ikut pelatihan," ungkapnya.

Pada angkatan keempat ini, LPBKI MUI mulai membuka partisipasi kepada pihak eksternal. Peserta pelatihan berasal dari berbagai unsur, seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), pesantren, perguruan tinggi Islam, hingga pemangku kepentingan dari kalangan penerbit.

"Ormas, pesantren, dan perguruan tinggi Islam itu selalu. Dan yang terakhir itu pemangku kepentingan, baik lembaga maupun penerbit, itu selalu kami libatkan karena kami bermitra dengan mereka," ujar dia.

Menjaga Kualitas Konten Umat

Langkah ini menjadi bagian dari upaya MUI dalam menjaga kualitas dan kemurnian konten keislaman di tengah derasnya arus digital.

Dengan standar yang jelas dan proses pentashihan yang profesional, diharapkan umat dapat lebih bijak dalam mengonsumsi informasi keagamaan.