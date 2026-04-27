Indonesia bersiap mencatat sejarah baru dalam diplomasi keagamaan global. Untuk pertama kalinya, International Grand Imam Conference (IGIC) 2026 akan digelar di Tanah Air, menandai langkah strategis Indonesia dalam memposisikan diri sebagai pusat gagasan Islam moderat di panggung dunia.

Konferensi internasional para imam masjid itu rencananya akan berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta dan Islamic Center Palembang pada Agustus 2026.

Agenda tersebut bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan forum strategis lintas negara yang mempertemukan kepemimpinan spiritual dari berbagai belahan dunia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, IGIC 2026 ditargetkan melibatkan sekitar 500 imam dari berbagai negara.

Salah satu hasil utama yang diharapkan adalah lahirnya Deklarasi Grand Imam Internasional untuk Perdamaian Global, sebuah dokumen moral yang diharapkan menjadi rujukan dunia dalam merawat harmoni.

“Kita ingin menunjukkan bahwa dari Indonesia, lahir gagasan keagamaan yang damai, toleran, dan relevan bagi dunia,” tegasnya saat memberi sambutan pada Bridging IGIC 2026 di Islamic Center Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (25/4/2026).

Forum tersebut menjadi batu loncatan penting sebelum pelaksanaan IGIC 2026.

Agenda itu dirancang sebagai ruang awal untuk memperkuat konektivitas kepemimpinan keagamaan Indonesia di tingkat global, sebuah langkah yang memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam membangun jejaring ulama dunia.

Jembatan Spiritual Global

Menurut Menag, IGIC 2026 tidak hanya sekadar forum diskusi, melainkan jembatan strategis yang menghubungkan praktik kepemimpinan spiritual lokal dengan dinamika global yang terus berubah.

“Kita ingin membangun jembatan keagamaan. Imam di Indonesia tidak hanya berperan di ruang ibadah, tetapi juga menjadi pemimpin peradaban yang mampu menjawab tantangan global,” ujarnya.

Pernyataan itu menegaskan pergeseran paradigma, di mana imam bukan lagi sekadar pemimpin ritual, tetapi aktor penting dalam membentuk arah peradaban dan merespons isu-isu global seperti konflik, disinformasi, hingga krisis sosial.

Kekuatan Akar Rumput Indonesia

Indonesia memiliki modal besar yang jarang dimiliki negara lain, yakni kekuatan masjid di tingkat akar rumput.

Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (SIMAS), terdapat lebih dari 740 ribu masjid dan mushalla di seluruh Indonesia. Jika setiap titik dikelola satu hingga tiga imam, maka terdapat jutaan figur keagamaan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari.

“Ini potensi luar biasa. Imam adalah garda terdepan dalam membentuk cara pandang umat,” jelasnya.

Dalam konteks ini, IGIC 2026 menjadi momentum untuk mengonsolidasikan kekuatan tersebut agar tidak hanya berdampak nasional, tetapi juga global.

Transformasi Masjid di Era Modern

Lebih jauh, Menag menekankan fungsi masjid harus berevolusi mengikuti perkembangan zaman.

Masjid tidak cukup hanya menjadi tempat ibadah, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat literasi keagamaan untuk menangkal disinformasi, pusat pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan infak, serta ruang penguat harmoni sosial.

Pesan itu sejalan dengan kebutuhan dunia modern yang diwarnai arus informasi cepat dan tantangan ideologis yang kompleks.

Imam dituntut untuk adaptif, menguasai teknologi, memahami wawasan kebangsaan, dan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin.

Harapan dari Daerah

Gubernur Rudy Mas'ud menyambut positif forum tersebut. Ia berharap kehadiran para tokoh agama mampu membawa dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat harmoni sosial.

“Kami berharap kegiatan ini membawa dampak nyata dalam memperkuat harmoni, kedamaian, dan keberkahan di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Indonesia dan Misi Global

IGIC 2026 bukan hanya tentang menjadi tuan rumah. Lebih dari itu, Indonesia ingin tampil sebagai pusat lahirnya gagasan keagamaan global yang mampu menjawab tantangan dunia yang semakin kompleks, mulai dari konflik antarbangsa hingga krisis moral di era digital.

Dengan kekuatan jejaring imam, dukungan pemerintah, serta pengalaman panjang dalam merawat keberagaman, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin narasi Islam yang damai dan inklusif di tingkat global.