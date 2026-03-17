Upaya menghadapi krisis lingkungan dan perubahan iklim tidak cukup hanya dengan wacana. Diperlukan langkah nyata yang terencana, melibatkan banyak pihak, serta didukung sistem pendanaan yang berkelanjutan.

Pengarah Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH-SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hayu Prabowo menegaskan, upaya menjaga lingkungan membutuhkan aksi nyata yang terencana dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi lingkungan.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Aksi Iklim Berbasis Iman, Budaya, dan Komunitas yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Amanah Daya Nusantara di Aula Buya Hamka, Gedung MUI, Menteng, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Fokus pada Deforestasi dan Sampah

Menurutnya, MUI saat ini memiliki dua fokus utama dalam program lingkungan, yakni persoalan deforestasi atau penggunaan hutan serta penanganan sampah.

Kedua isu tersebut dinilai sangat berkaitan dengan perubahan iklim sekaligus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Dari hasil FGD ini jelas ada dua fokus utama yang kita dorong, yaitu masalah deforestasi atau penggunaan hutan dan masalah sampah. Dua hal ini berkaitan langsung dengan isu iklim dan juga kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Deforestasi dan persoalan sampah memang menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Kerusakan hutan tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga mempercepat perubahan iklim melalui peningkatan emisi karbon.

Di sisi lain, persoalan sampah, terutama sampah plastik, terus menimbulkan ancaman bagi ekosistem darat maupun laut.

Empat Kunci Aksi Lingkungan

Hayu menjelaskan, agar aksi lingkungan dapat berjalan efektif, setidaknya ada empat hal penting yang perlu diperhatikan.

Pertama adalah legalitas, yakni memastikan setiap kegiatan dilakukan secara sah dan sesuai aturan. Kedua adalah aspek teknis pelaksanaan, seperti pemilihan lokasi, jenis pohon, hingga waktu yang tepat untuk melakukan penanaman.

“Kalau kita mau menanam pohon misalnya, kita harus tahu tempatnya, pohonnya apa, izinnya bagaimana, dan kapan waktu yang tepat. Itu semua bagian dari teknis yang harus diperhatikan,” jelasnya.

Ketiga adalah persoalan pembiayaan yang menurutnya menjadi tantangan utama dalam menjalankan berbagai aksi lingkungan.

Sementara aspek keempat adalah organisasi atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, baik secara sukarela maupun profesional.

“Empat hal ini menjadi kunci utama agar aksi lingkungan bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Pendekatan yang terstruktur tersebut dinilai penting agar program lingkungan tidak berhenti pada kegiatan simbolik semata, melainkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.

Zakat dan Wakaf untuk Aksi Iklim

Dalam konteks pembiayaan, Hayu menilai, pendekatan keuangan sosial Islam dapat menjadi solusi untuk mendukung berbagai kegiatan aksi iklim.

Ia menyebutkan, dalam Islam terdapat instrumen pembiayaan nonkomersial seperti zakat dan wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan.

Menurutnya, saat ini telah mulai dikembangkan inisiatif seperti Green Zakat Framework dan Green Wakaf Framework yang bertujuan mengarahkan pemanfaatan dana zakat dan wakaf untuk kegiatan lingkungan.

“Dalam Islam ada pembiayaan nonkomersial seperti zakat dan wakaf. Instrumen ini sangat potensial untuk mendukung aksi-aksi lingkungan, termasuk melalui konsep Green Zakat dan Green Wakaf,” ungkapnya.

Konsep tersebut dinilai sebagai inovasi penting dalam memperluas pemanfaatan dana sosial keagamaan.

Jika selama ini zakat dan wakaf lebih banyak difokuskan pada program sosial dan pendidikan, kini keduanya juga mulai diarahkan untuk mendukung pelestarian alam dan ketahanan lingkungan.

Hutan Wakaf hingga Sedekah Sampah

Ia menambahkan, pengembangan produk-produk keuangan sosial berbasis lingkungan perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk berkontribusi dalam kegiatan pelestarian alam.

Beberapa contoh inisiatif yang telah berkembang antara lain hutan wakaf, sedekah sampah, hingga berbagai skema pendanaan berbasis wakaf yang mendukung kegiatan lingkungan.

“Produk-produk ini perlu terus dikembangkan agar masyarakat tertarik dan memiliki banyak pilihan untuk menyalurkan zakat maupun wakafnya bagi kegiatan lingkungan,” jelasnya.

Konsep hutan wakaf misalnya, memungkinkan lahan yang diwakafkan digunakan untuk pelestarian hutan atau penanaman pohon.

Sementara program sedekah sampah mendorong masyarakat mengelola sampah rumah tangga secara produktif dengan pendekatan ekonomi sirkular.

Optimisme Masa Depan Lingkungan

Hayu juga menyampaikan optimismenya terhadap masa depan lingkungan di Indonesia jika partisipasi masyarakat dapat terus diperkuat.

“Saya pikir Indonesia punya kesempatan besar. Asal partisipasi masyarakatnya kuat dan kita bekerja bersama, insya Allah lingkungan hidup kita bisa kembali lebih baik,” pungkasnya.

Pendekatan kolaboratif antara ulama, masyarakat, lembaga sosial, dan organisasi lingkungan dinilai menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.