Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh kader perempuan Muslimat NU untuk terus merawat tradisi kegotongroyongan sebagai fondasi kehidupan sosial-keagamaan.

Dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU di Yogyakarta, Minggu (12/4/2026), Khofifah menegaskan tema nasional tahun ini mencakup tiga hal utama, yakni merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban. Tema tersebut diusung sejak rangkaian Harlah yang dimulai 29 Maret 2026.

"Harapan kita adalah tradisi kesantunan, tradisi kegotongroyongan, tradisi saling membangun persaudaraan itu terus kita rawat, dan tentu berarti kalau NU tradisi Ahlu Sunnah Wal jamaah," katanya usai menghadiri acara.

Gubernur Jawa Timur itu menekankan, nilai Ahlu Sunnah Wal Jamaah mencakup prinsip moderasi, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai ini, menurutnya, harus terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat.

"Pola-pola seperti ini me-remind, me-recall bahwa ada tradisi kebaikan yang kita harus kuatkan kita harus rawat," kata mantan Menteri Sosial tersebut.

Selain itu, Khofifah juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian organisasi.

Dengan jumlah anggota yang mencapai sekitar 36 juta, Muslimat NU dinilai memiliki potensi besar dalam penguatan layanan sosial-keagamaan.

"Alhamdulillah, kita sekarang memiliki anggota sekitar 36 juta, dan mereka survive, eksis dengan peningkatan layanan pendidikan kita di PAUD, TK, karena itu yang diizinkan NU, kemudian layanan kesehatan, layanan ekonomi dan layanan dakwah," katanya.

Agenda ketiga yang diusung adalah meneduhkan peradaban, sebuah gagasan yang telah digaungkan sejak dua tahun terakhir. Fokusnya mencakup pembangunan peradaban dari level rumah tangga hingga global.

"Termasuk bagaimana kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, kekerasan terhadap masyarakat itu sesuatu yang harus kita bangun proses penetrasi bersama bagaimana seluruhnya menjadi teduh menjadi sejuk, menjadi damai, pola-pola itu yang kita ingin lakukan," katanya.