Halal Bihalal kini tak sekadar tradisi silaturahmi tahunan, tetapi menjadi kunci strategis dalam memperkuat ukhuwah sekaligus membangun generasi unggul yang berkarakter dan berdaya saing.

Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, menegaskan pentingnya momentum Halal Bihalal dalam mempererat hubungan antarsesama serta mendorong kolaborasi lintas sektor demi masa depan generasi bangsa.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Halal Bihalal 1447 H Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah di Aula Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026) yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan.

Menurut Salmah, kolaborasi dan sinergi menjadi faktor kunci dalam memperkuat gerakan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan generasi masa depan yang semakin kompleks.

“Kami berharap kolaborasi dan sinergi yang selama ini terjalin dapat terus diperkuat. ‘Aisyiyah bersama organisasi perempuan lain berperan dalam membangun generasi berkualitas serta mendukung program pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen ‘Aisyiyah dalam membangun generasi berkualitas melalui berbagai program pendidikan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat.

Penguatan nilai, karakter, serta kualitas pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam mencetak pemimpin masa depan.

Selain itu, Salmah menyampaikan bahwa Halal Bihalal merupakan tradisi silaturahmi yang membawa nilai kebersamaan dan memperkuat ukhuwah.

Momentum tersebut dinilai penting untuk mempererat hubungan antarsesama sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengajak seluruh hadirin menjadikan bulan Syawal sebagai momentum peningkatan ketakwaan setelah Ramadan, sebagaimana pesan dalam QS Ali Imran 133–135.

“Bulan Syawal adalah momentum peningkatan setelah Ramadan. Ketakwaan dapat diwujudkan melalui kepedulian kepada sesama, saling memaafkan, dan terus memperbaiki diri,” ungkapnya.

Kegiatan Halal Bihalal 1447 H Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah mengangkat tema “Meneguhkan Ukhuwah dan Menumbuhkan Kecintaan Lingkungan melalui Pendidikan Anak Usia Dini,” yang menegaskan pentingnya pembentukan karakter sejak dini sebagai bagian dari strategi membangun generasi unggul.

Acara itu dihadiri jajaran Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi otonom tingkat pusat Muhammadiyah, pimpinan perguruan tinggi, serta pimpinan Amal Usaha Rumah Sakit Muhammadiyah–‘Aisyiyah se-Jabodetabek dan Banten.

Turut hadir pula perwakilan kementerian dan lembaga negara, anggota DPR RI, organisasi perempuan dan kemasyarakatan, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung, serta Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah se-Jabodetabek. Acara juga diisi tausiyah dari akademisi dan pakar perkembangan anak yang menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak usia dini.