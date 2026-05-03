Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Muktamar Nahdlatul Ulama akan digelar pada Agustus 2026.

Penegasan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang terkait jadwal forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) PCNU Jombang di Kantor PCNU Jombang, Minggu (3/5/2026).

Momentum itu menjadi penting karena Muskercab merupakan forum strategis untuk konsolidasi organisasi di tingkat cabang.

“Hasil rapat pleno PBNU telah memerintahkan agar Muktamar segera digelar pada Agustus 2026. Jadi Muktamar itu wajib Agustus,” kata Gus Ipul yang juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Muktamar NU ini.

Perintah Rais Aam dan Percepatan Agenda

Gus Ipul menambahkan, arahan percepatan pelaksanaan Muktamar juga datang langsung dari Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar.

Menurutnya, Rais Aam telah memberikan instruksi agar Muktamar dilaksanakan pada awal Agustus, menandakan adanya urgensi dalam proses regenerasi dan konsolidasi organisasi.

Secara organisatoris, langkah percepatan ini mencerminkan upaya PBNU menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus memastikan agenda strategis NU berjalan sesuai mandat konstitusi organisasi.

Persiapan Teknis Hampir Rampung

Gus Ipul memastikan persiapan menuju Muktamar terus dimatangkan. Panitia Muktamar, kata dia, sudah terbentuk. Begitu juga dengan kepesertaan, baik dari cabang maupun wilayah, juga telah siap.

Ia menambahkan, surat keputusan (SK) kepengurusan PCNU maupun PWNU yang telah memenuhi syarat juga telah diselesaikan.

Hal tersebut menjadi krusial karena legalitas kepengurusan akan menentukan validitas peserta dalam Muktamar.

“SK-SK kepengurusan, baik PCNU maupun PWNU yang memenuhi syarat, sudah selesai semua ditandatangani bulan ini,” ucapnya.

Munas dan Konbes Jadi Tahapan Awal

Sebelum Muktamar digelar, PBNU juga akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes).

Dua forum itu menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah kebijakan organisasi serta membahas isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan.

“Muktamar akan didahului Munas dan Konbes. Insyaallah digelar paling lambat satu bulan sebelum Agustus. Panitianya juga sudah terbentuk dan tersusun, tinggal di-SK-kan secara resmi oleh PBNU,” katanya.

Spirit Keikhlasan dan Peringatan Hoaks

Di tengah dinamika organisasi, Gus Ipul menekankan pentingnya menjaga nilai dasar NU, yakni keikhlasan dan keberkahan.

Ia mengingatkan bahwa mengurus NU bukan sekadar jabatan, melainkan jalan pengabdian spiritual.

“Di NU itu kita mencari berkah. Maka harus jujur, ikhlas, dan terbuka. Kalau bermain-main, berkahnya akan hilang dan urusannya akan makin sulit,” kata Gus Ipul.

Ia juga mengajak seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk menjaga niat, memperkuat kebersamaan, serta mengikuti seluruh tahapan organisasi dengan baik.

“NU ini besar karena keikhlasan para kiai, para masyayikh, dan seluruh pengurusnya. Maka mari kita jaga organisasi ini dengan cara yang benar, terbuka, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Gus Ipul mengingatkan agar warga NU tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar, khususnya terkait proses penandatanganan SK kepengurusan.

“Jangan percaya berita bohong. Ada yang mengatakan saya tidak mau tanda tangan, padahal saya tidak mau menandatangani yang tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat semua sudah saya tandatangani. Bukti tertulis sudah saya laporkan lengkap saat rapat gabungan PBNU,” kata Gus Ipul.

Dengan berbagai persiapan yang hampir rampung, Muktamar NU Agustus 2026 kini memasuki fase krusial.