Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Panitia Muktamar NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, melaporkan perkembangan persiapan Muktamar NU kepada Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhadjir saat bersilaturahmi di Sukorejo, Situbondo, Sabtu (28/3/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi Idulfitri yang dimanfaatkan Gus Ipul untuk menyampaikan perkembangan agenda strategis organisasi, termasuk pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026, serta Muktamar NU pada Juli atau Agustus mendatang.

“Munas Konbes insyaAllah bulan April ini dan Muktamar nanti Juli atau Agustus,” ujar Gus Ipul.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul juga memohon doa restu agar seluruh rangkaian agenda organisasi dapat berjalan lancar, tertib, dan memberikan manfaat bagi jam’iyah serta umat. Ia menegaskan bahwa tradisi sowan kepada ulama menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai organisasi Nahdlatul Ulama.

Menurutnya, selain sebagai bentuk silaturahmi, kunjungan kepada para kiai juga bertujuan untuk meminta nasihat dan arahan dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi ke depan.

Usai dari Sukorejo, Gus Ipul melanjutkan kunjungan ke Pesantren Wali Songo Situbondo untuk bertemu KH Raden Muhammad Kholil As'ad. Dalam kesempatan tersebut, ia mengenang peran para ulama yang selama ini memberikan bimbingan dalam perjalanan pengabdiannya.

Gus Ipul menilai dukungan moral dan spiritual dari para masyayikh memiliki peran penting, terutama dalam menghadapi tanggung jawab besar menjelang pelaksanaan Muktamar NU.

Rangkaian silaturahmi kemudian dilanjutkan ke Pesantren Salafiyah di Kota Pasuruan untuk bertemu KH Idris Hamid.