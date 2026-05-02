Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 kembali menjadi momentum penting untuk menakar arah pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di tengah perubahan global yang kian kompleks.

Refleksi tersebut menegaskan, pendidikan bukan sekadar urusan negara, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Guru Besar sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menilai Hardiknas harus dimaknai sebagai titik evaluasi strategis, bukan sekadar seremoni tahunan.

Tema Hardiknas 2026, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” disebutnya sebagai cerminan kebutuhan mendesak akan kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan pendidikan masa kini.

“Partisipasi semesta bukan sekadar jargon normatif. Ia harus diterjemahkan dalam desain kebijakan yang memungkinkan keterlibatan nyata, mulai dari keluarga, masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas keagamaan,” ujarnya di Jakarta, dalam siaran pers Kemenag dikutip inilah.com, Sabtu (1/5/2026).

Dari Akses ke Mutu

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam perluasan akses pendidikan. Namun, menurut Tholabi, tantangan utama kini bergeser pada peningkatan mutu yang berkeadilan.

Ia menekankan kualitas pendidikan tidak bisa hanya diukur dari aspek akademik, melainkan juga harus mencakup pembentukan karakter, etika, dan kemampuan adaptif peserta didik.

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dinilai tetap relevan sebagai fondasi filosofis pendidikan nasional.

“Pendidikan yang memerdekakan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan manusia yang utuh, yakni yang memiliki daya pikir, daya rasa, dan daya cipta,” kata Tholabi yang juga Anggota Dewan Pendidikan Tinggi.

Disrupsi Teknologi dan Ketimpangan

Tholabi mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang dihadapi pendidikan Indonesia. Pertama, disrupsi teknologi yang berkembang sangat cepat.

Digitalisasi pembelajaran membuka peluang besar untuk inovasi dan pemerataan akses, namun di sisi lain juga berpotensi memperlebar kesenjangan, khususnya di wilayah dengan infrastruktur terbatas.

Kedua, ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah yang masih signifikan. Sekolah di daerah perkotaan cenderung lebih siap beradaptasi, sementara daerah tertinggal masih menghadapi persoalan mendasar seperti keterbatasan sarana dan tenaga pendidik.

Ketiga, relevansi kurikulum dengan dinamika zaman. Ia mengingatkan agar pendidikan tidak terjebak dalam orientasi jangka pendek yang hanya mengikuti kebutuhan industri.

“Jika pendidikan hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, kita berisiko kehilangan kapasitas sebagai bangsa pencipta. Inovasi justru lahir dari fondasi keilmuan yang kuat, termasuk ilmu-ilmu dasar dan humaniora,” ujarnya.

Peran Strategis Perguruan Tinggi

Dalam konteks yang lebih luas, perguruan tinggi memegang peran strategis sebagai pusat produksi pengetahuan dan pembentukan kepemimpinan intelektual.

Tholabi menegaskan kampus harus menjaga otonomi keilmuan dan tidak semata menjadi perpanjangan tangan pasar. Ia mendorong penguatan ekosistem riset yang integratif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Perguruan tinggi harus menjadi ruang dialektika antara tradisi dan modernitas, antara nilai dan teknologi. Di sinilah peran penting kampus dalam menyiapkan SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas,” katanya.

Menuju Indonesia Emas 2045

Menuju visi Indonesia Emas 2045, pembangunan SDM menjadi fondasi utama yang tidak dapat ditawar. Bonus demografi, menurut Tholabi, hanya akan menjadi berkah jika dikelola melalui sistem pendidikan yang berkualitas.

Ia menekankan tiga prioritas utama yang harus diperkuat, yakni peningkatan kualitas guru, transformasi kurikulum yang adaptif, serta pemerataan akses teknologi pendidikan.

“Ada tiga hal yang harus menjadi prioritas. Pertama, penguatan kualitas guru sebagai aktor utama pendidikan. Kedua, transformasi kurikulum yang adaptif namun berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, pemerataan akses teknologi pendidikan secara inklusif,” paparnya.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya dimensi nilai dalam pendidikan.

“Indonesia Emas tidak cukup dibangun oleh manusia yang pintar, tetapi oleh manusia yang memiliki orientasi nilai. Tanpa itu, kemajuan justru bisa kehilangan arah,” ujarnya.

Hardiknas sebagai Momentum Reflektif

Hardiknas, lanjutnya, harus dijadikan momentum refleksi berkelanjutan untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan strategi ke depan.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pendidikan adalah kerja peradaban. Ia tidak bisa diselesaikan dalam satu generasi, tetapi harus diwariskan sebagai komitmen lintas zaman,” katanya.

Di tengah berbagai tantangan, optimisme tetap menjadi energi penting. Namun, optimisme itu harus disertai kerja nyata dan konsistensi kebijakan.