Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengajak anak-anak di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, untuk mencintai lingkungan, menjaga hutan, dan berani bermimpi demi masa depan yang lebih baik.

Ajakan tersebut disampaikan dalam suasana hangat dan edukatif usai meninjau progres penanganan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk.

Di hadapan puluhan anak di Masjid Jami Al-Ihsan, Desa Padasuka, Gubernur NTB memilih pendekatan yang tak biasa, yaitu mendongeng.

"Kalau alam tidak dijaga, nanti rusak. Kalau rusak, yang merasakan dampaknya adalah kita semua," ujar Gubernur Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangan di Mataram, Minggu (10/5/2026).

Dongeng Jadi Media Edukasi Lingkungan

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal menyampaikan kisah bertajuk Kiara Penjaga Hutan, sebuah dongeng yang sarat pesan moral tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

Cerita tersebut menggambarkan perjuangan seorang anak dalam melindungi hutan Lunyuk dari ancaman penebangan liar.

Anak-anak tampak antusias mengikuti alur cerita yang disampaikan secara interaktif. Dengan bahasa sederhana, Gubernur menanamkan kesadaran bahwa keberlangsungan alam memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan manusia.

Tak hanya soal hutan, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga satwa dan ekosistem pesisir, termasuk penyu dan kura-kura yang hidup di wilayah pantai sekitar Lunyuk.

"Jangan diambil semua telurnya dan jangan diganggu. Mereka juga butuh tempat hidup seperti kita," pesannya.

Nostalgia Hutan Lunyuk yang Kian Berubah

Dalam narasinya, Gubernur turut mengenang kondisi Lunyuk pada awal 1990-an saat pertama kali ia menginjakkan kaki di wilayah tersebut. Kala itu, kawasan tersebut masih dipenuhi hutan lebat dan kaya akan satwa liar.

"Dulu sepanjang perjalanan ini hijau semua. Karena itu sekarang tugas kita bersama menjaga supaya alamnya tetap lestari," ujarnya.

Refleksi ini menjadi pengingat kuat bahwa degradasi lingkungan bukan sekadar isu masa depan, tetapi realitas yang telah terjadi dan membutuhkan kesadaran kolektif untuk mengatasinya.

Dorong Generasi Muda Berani Bermimpi

Tak berhenti pada isu lingkungan, Gubernur NTB juga memotivasi anak-anak untuk memiliki semangat belajar dan keberanian dalam meraih cita-cita. Ia berdialog langsung dengan sejumlah siswa yang mengungkapkan impian mereka menjadi guru, atlet, hingga pemimpin daerah.

"Mau jadi apapun nanti, jadilah anak yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan daerahnya," ucapnya.

Dalam dialog tersebut, seorang siswi SMP Islam Terpadu Hamzanwadi Lunyuk, Naura Fadila, mengajukan pertanyaan kritis mengenai kesetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

Menanggapi hal itu, Gubernur menegaskan bahwa seluruh anak memiliki hak dan peluang yang sama untuk berkembang dan berprestasi.

"Negeri maupun swasta, semuanya harus mendapatkan perhatian yang sama. Yang penting anak-anak NTB bisa tumbuh sehat, cerdas, dan punya masa depan yang baik," tegasnya.

Bantuan Kurban untuk Warga

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Gubernur NTB juga menyerahkan bantuan sembilan kambing kurban, terdiri dari tujuh kambing untuk desa dan dua kambing untuk masjid setempat, sebelum melanjutkan agenda di Desa Berdaya Padasuka.