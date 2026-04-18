Gerakan lintas iman untuk melawan krisis hutan di Indonesia kian menguat. Di tengah tekanan deforestasi yang terus meningkat, berbagai elemen, tokoh agama, masyarakat adat, akademisi, hingga generasi muda, mulai bersatu dalam satu arus moral yang menempatkan perlindungan hutan sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar isu lingkungan.

Momentum itu ditandai dengan peluncuran kampanye “No Forests, No Future” oleh Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia di Rumah Econusa, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).

Kampanye tersebut menjadi penanda dimulainya fase ketiga IRI Indonesia (2025–2029) sekaligus mempertegas arah baru gerakan berbasis nilai dalam merespons krisis ekologis.

Kegiatan itu dihadiri tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, serta perwakilan generasi muda. Forum tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi gagasan dan komitmen lintas sektor.

Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hening Parlan, menegaskan, kampanye tersebut hadir sebagai respons atas meningkatnya tekanan terhadap hutan tropis Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.

“Hutan bukan sekadar bentang alam. Ia menjaga air yang kita minum, menstabilkan iklim, dan menopang kehidupan masyarakat adat. Jika hutan hilang, maka masa depan juga ikut hilang,” ujar Hening.

Menurut dia, pendekatan perlindungan hutan selama ini masih didominasi aspek teknokratis, sementara dimensi moral belum dimaksimalkan sebagai kekuatan perubahan.

Dengan lebih dari 90 persen penduduk Indonesia memeluk agama, Hening menilai pendekatan berbasis nilai memiliki potensi besar untuk membangun kesadaran kolektif.

“Ini adalah kekuatan moral yang sangat besar. Tapi kekuatan ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ia harus menjadi gerakan bersama,” katanya.

Krisis Hutan dan Tanggung Jawab Moral

Kondisi hutan Indonesia saat ini terus tertekan akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, pembalakan, hingga pembangunan skala besar.

Dampaknya tidak hanya pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga mempercepat krisis iklim serta mengancam kehidupan masyarakat adat.

Dalam forum tersebut, para tokoh lintas agama menegaskan bahwa krisis hutan tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial dan moral.

Perwakilan advisory council IRI Indonesia, M. Ali Yusuf, menekankan pentingnya menyatukan kekuatan lintas sektor dalam satu gerakan kolektif.

“IRI ingin mengakselerasi perlindungan hutan tropis dengan menghimpun kekuatan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Ini adalah gerakan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Fachruddin Mangunjaya, Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian UNAS, menilai akar persoalan krisis hutan terletak pada perilaku manusia.

“Hutan sebenarnya tidak bermasalah. Manusialah yang bermasalah. Kita membutuhkan hutan, dan hutan juga membutuhkan kita. Di sinilah nilai agama menjadi penting untuk mengendalikan diri,” katanya.

Ia menambahkan, ajaran agama mengandung nilai-nilai penting seperti larangan merusak, semangat berbagi, dan pengendalian diri yang relevan dalam menjaga lingkungan.

Perwakilan dari LPLH SDA Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Suhardin, juga menegaskan gerakan moral membutuhkan kesabaran dan strategi yang matang.

“Gerakan moral memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, kekuatan moralitas adalah fondasi utama yang mampu menjaga arah perubahan. Kita berada di jalur yang benar, tinggal bagaimana gerakan ini dijalankan dengan perhitungan yang matang,” ujarnya.

Namun, tantangan di lapangan tidak sederhana. Kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hutan dan masyarakat adat masih menjadi hambatan serius.

Bahkan, pembangunan di satu wilayah kerap memicu kerusakan di wilayah lain.

Erasmus Chayadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan praktik eksploitasi kini sering dibungkus dengan narasi “hijau”.

Meski demikian, gerakan moral lintas iman dinilai tetap memiliki kekuatan strategis, terutama ketika jalur kebijakan menemui kebuntuan.

“Gerakan moral bisa disuarakan kapan saja dan oleh siapa saja. Ini kekuatan yang tidak boleh diremehkan,” ujar salah satu peserta.

Dari Wacana ke Aksi Kolektif

Kampanye “No Forests, No Future” tidak berhenti pada tataran seruan. IRI Indonesia menyiapkan langkah terintegrasi yang mencakup peningkatan kesadaran publik, mobilisasi aksi kolektif, serta dorongan perubahan kebijakan.

Penguatan jaringan di tingkat daerah melalui pembentukan dan aktivasi chapter menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan.

“Kita sudah punya fondasi. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menghidupkan kembali energi di daerah agar gerakan ini benar-benar berdampak nyata,” kata Hening.

Pendekatan yang digunakan menggabungkan nilai keagamaan, pengetahuan ilmiah, serta advokasi kebijakan untuk menjangkau masyarakat luas sekaligus memengaruhi pengambil keputusan.

Ketua Permabudhi, Prof. Philip K. Widjaja, menilai hutan tropis Indonesia memiliki peran vital dalam ekosistem global.

“Hutan di kawasan khatulistiwa memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dan saling terhubung. Kehilangannya akan berdampak luas, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia,” ujarnya.

Kolaborasi dengan media dan generasi muda juga menjadi kunci untuk memperluas jangkauan gerakan.

“Hutan adalah rumah bersama. Menjaganya bukan pilihan, melainkan tanggung jawab moral kita semua,” pungkas Hening.