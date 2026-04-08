Program pemasangan panel surya di Pondok Pesantren Madaarijul ‘Ulum, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, telah rampung dilaksanakan pada Senin, 6 April 2026.

Kini, aktivitas para santri yang sebelumnya terkendala minimnya pasokan listrik mulai menunjukkan perubahan signifikan.

Pesantren yang berdiri di tengah kepungan hutan jati seluas kurang lebih 5000 meter persegi itu sebelumnya menghadapi keterbatasan akses listrik.

Sebagian besar lahan masih berupa hutan, dengan bangunan semi permanen yang menyatu dengan aktivitas keseharian santri.

Di area depan, terdapat mushola sebagai pusat kegiatan spiritual. Tak jauh dari sana, berdiri bangunan utama multifungsi yang menjadi pusat kegiatan belajar, mengaji, hingga berkumpul para santri.

Kondisi geografis yang jauh dari keramaian membuat akses listrik dari PLN tidak maksimal. Hal tersebut berdampak langsung pada kegiatan malam hari para santri.

“Saat mengaji atau tadarus, beberapa kali santri harus gelap-gelapan,” ujar Abdul Fatah, pengasuh Pondok Pesantren Madaarijul ‘Ulum dalam siaran pers 1000 Cahaya Muhammadiyah diterima inilah.com, Rabu (8/4/2026).

Keterbatasan listrik tersebut menjadi tantangan serius, mengingat kebutuhan energi di pesantren cukup besar.

Berbagai perangkat penunjang aktivitas seperti lampu, kulkas, magic com, sound system, hingga mesin cuci digunakan setiap hari. Bahkan, biaya listrik bulanan mencapai sekitar Rp600.000.

Melihat kondisi tersebut, program pemasangan solar panel dihadirkan sebagai solusi.

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara 1000 Cahaya, Kitabisa.org, dan GreenFaith Indonesia dalam bentuk hibah energi bersih.

Wakil Direktur 1000 Cahaya, Sudarto M. Abukasim, menegaskan program tersebut tidak hanya bertujuan membantu kebutuhan listrik, tetapi juga mendorong kemandirian energi di lingkungan pesantren.

“Melalui kegiatan Pemasangan Solar Panel di Pondok Pesantren Madaarijul ‘Ulum Kulon Progo ini kita belajar, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh kesadaran, mengubah sinar matahari menjadi energi. Mengubah kepedulian menjadi aksi nyata dengan menghadirkan panel surya sebagai wujud sedekah energi,” ujarnya.

“Dan ini merupakan salah satu upaya menjadikan pesantren sebagai pusat inspirasi menuju masa depan yang mandiri, bersih, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, tim teknisi memasang tiga unit panel surya di atap pesantren, dilanjutkan dengan instalasi baterai sebagai penyimpanan energi.

Proses pemasangan berlangsung cepat, hanya sekitar satu jam.

Ketua Lembaga Resiliensi Bencana PP Muhammadiyah, Budi Setiawan, menyampaikan harapannya agar program itu mampu menjadi solusi atas persoalan listrik yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

“Terima kasih kepada segenap sponsor program yang telah memberikan solar penel kepada Pondok Pesantren Madaarijul ‘Ulum,” ujarnya.

Ia juga mendorong para santri untuk terus semangat belajar dan menjaga kebersihan lingkungan pesantren.

Sementara itu, Manajer Operasional GreenFaith Indonesia, Intan Mustikasari, menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat transisi energi berkeadilan, khususnya bagi komunitas terpencil.