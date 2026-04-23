Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, meresmikan pembangunan Gedung Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui prosesi peletakan batu pertama di Kampus II UIN Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (23/4/2026). Gedung yang kelak akan menyandang namanya itu diproyeksikan menjadi episentrum kajian Islam bertaraf global.

Proyek ini akan berdiri di atas lahan seluas 2.889,7 m² dengan total luas bangunan 4.554 m² yang terbagi dalam tujuh lantai. Pembangunan dinyatakan telah memenuhi aspek legalitas dan didukung infrastruktur dasar yang memadai.

Dalam sambutannya, Nasaruddin menegaskan Fakultas Ushuluddin harus melampaui peran tradisionalnya sebagai ruang pembelajaran dan bertransformasi menjadi pusat produksi pengetahuan Islam.

"Fakultas Ushuluddin harus kembali menjadi rujukan. Kita tidak hanya menjadi konsumen keilmuan, tetapi harus menjadi produsen dalam pengembangan ontologi dan epistemologi keislaman." — Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI

Menag juga mendorong modernisasi fasilitas akademik berbasis teknologi, termasuk perpustakaan digital (e-library), ruang diskusi ilmiah, dan ruang kolaborasi riset. Ia menekankan gedung baru harus menciptakan ekosistem pembelajaran yang hidup, bukan sekadar ruang fisik.

Jantung keilmuan UIN Jakarta

Rektor UIN Jakarta, Asep Saepudin Jahar, menyebut pembangunan ini bagian dari strategi besar penguatan integrasi keilmuan dan peningkatan kualitas program studi. Ia menegaskan Fakultas Ushuluddin adalah "jantung keilmuan" yang menjaga fondasi epistemologis keislaman di kampus.

Asep juga menyebut capaian global UIN Jakarta yang kini menempati peringkat ke-29 dunia dalam bidang studi agama-agama versi QS World University Rankings by Subject 2026 sebagai bukti bahwa arah transformasi kampus sudah berada di jalur yang tepat.

"Kami berkomitmen melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan integritas kebangsaan, kata Asep Saepudin Jahar, Rektor UIN Jakarta.

Menuju PTKN berbadan hukum

Di luar proyek fisik, UIN Jakarta tengah mempersiapkan transformasi kelembagaan menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Berbadan Hukum (PTKN-BH) guna memperkuat otonomi dan daya saing di level global.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Ismatu Ropi, menyambut pembangunan ini sebagai momentum kebangkitan tradisi keilmuan Islam yang kompetitif secara internasional. Ia menyebut gedung baru sebagai titik balik yang akan mempertegas posisi UIN Jakarta di panggung akademik global.