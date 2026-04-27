Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Lima program studi (prodi) Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil meraih akreditasi internasional dari lembaga asal Jerman, ASIIN, dengan status unconditional atau tanpa syarat.

Pengakuan tersebut berlaku selama lima tahun hingga 2030, sekaligus menegaskan kualitas pendidikan kesehatan berbasis Islam yang mampu bersaing di level global.

Capaian tersebut diraih oleh lima prodi unggulan, yakni S1 Farmasi (unggul sejak 2025), S1 Kesehatan Masyarakat (unggul sejak 2023), S1 Ilmu Keperawatan (unggul sejak 2024), Profesi Ners (unggul sejak 2025), dan Profesi Apoteker (unggul sejak 2024).

Keberhasilan itu menjadi pintu masuk strategis bagi mahasiswa dan alumni untuk memperluas akses karier di tingkat internasional.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menegaskan, capaian itu bukan sekadar prestasi administratif, melainkan penguatan nyata daya saing lulusan di tengah meningkatnya mobilitas global tenaga kesehatan.

“Ini capaian yang sangat membanggakan. Lima prodi di Fikes berhasil meraih akreditasi internasional ASIIN penuh selama lima tahun hingga 2030, yakni Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Profesi Ners, dan Profesi Apoteker,” ujarnya, di Ciputat, dalam siaran pers Kemenag dikutip inilah.com, Senin (27/4/2026).

Pengakuan internasional itu membawa sejumlah keuntungan strategis. Lulusan dari prodi-prodi tersebut kini memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan studi ke luar negeri, mengikuti skema transfer kredit lintas negara, hingga memperoleh pengakuan kompetensi yang lebih luas di pasar kerja global.

Dekan Fikes UIN Jakarta, Zilhadia, menekankan status unconditional menjadi indikator kuat standar pendidikan yang diterapkan telah memenuhi kriteria internasional secara menyeluruh, tanpa catatan perbaikan.

“Alhamdulillah, lima prodi kami meraih akreditasi ASIIN dengan status unconditional. Artinya, kualitasnya diakui secara langsung tanpa catatan perbaikan, dan ini menjadi pijakan penting untuk terus memperluas jejaring internasional,” ungkapnya.

Sebagai lembaga akreditasi independen, ASIIN dikenal memiliki fokus pada bidang sains, teknologi, dan kesehatan.

Pengakuan dari lembaga tersebut menjadi rujukan penting dalam menjamin mutu pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan global, sekaligus memperkuat standar akademik berbasis kualitas dan inovasi.

Lebih jauh, capaian itu tidak hanya berdampak pada individu lulusan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta pendidikan tinggi kesehatan dunia.

Adopsi standar global diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional melalui hadirnya tenaga profesional yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing internasional.

Ke depan, Fikes UIN Jakarta terus mengembangkan kapasitas akademiknya melalui program Pascasarjana, yakni Magister Farmasi dan Magister Kesehatan Masyarakat.