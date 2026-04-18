Era baru masjid tengah dimulai. Transformasi berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) kini didorong untuk menjadikan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai motor kemandirian ekonomi umat.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mempertegas perannya sebagai penggerak transformasi tersebut melalui kolaborasi strategis dengan PT Jejaring Emas Komunikasi (Smart Masjid Indonesia).

Keduanya resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada Jumat (17/4/2026) di Jakarta, bertajuk “Akselerasi Transformasi Masyarakat Madani melalui Pengembangan Ekosistem Platform AI Smart Masjid Indonesia”.

Kerja sama ini menempatkan ICMI sebagai mitra strategis dalam merumuskan arah kebijakan teknologi yang beradab, sementara Smart Masjid Indonesia menjadi penyedia solusi berbasis AI untuk memperkuat peran masjid di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT Jejaring Emas Komunikasi, Arfan Mentemas, menegaskan kolaborasi ini sebagai langkah konkret membangun peradaban yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan nilai keimanan.

Arfan menegaskan, masjid harus bertransformasi dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat peradaban umat.

"Melalui integrasi ilmu pengetahuan dan nilai keimanan, inovasi seperti Smart MasjidPay dihadirkan untuk mengalirkan sebagian transaksi menjadi infak pemberdayaan, sebagai langkah nyata mewujudkan kemandirian finansial dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan," ujarnya..

Pihak ICMI menyatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi dalam mencetak insan cendekia yang menguasai ekosistem digital.

Dukungan platform AI diyakini mampu mendorong digitalisasi manajemen masjid agar lebih transparan, akuntabel, sekaligus berperan sebagai penggerak ekonomi syariah di tingkat akar rumput.

Dia menjelaskan, sinergi tersebut adalah langkah strategis ICMI untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif.

"Kami ingin masjid menjadi motor penggerak kesejahteraan yang berkelanjutan bagi bangsa, menuju Indonesia Sejahtera 2045," tambah perwakilan pengurus pusat ICMI.

Melalui kolaborasi ini, masjid diharapkan bertransformasi menjadi pusat integrasi teknologi dan nilai-nilai keislaman yang modern.

Dengan demikian, kemandirian ekonomi umat tidak lagi sekadar wacana, melainkan menjadi kenyataan yang dibangun dari fondasi rumah ibadah.

Masjid sebagai Pusat Ekonomi Umat

Digitalisasi melalui ekosistem Smart Masjid Indonesia membuka peluang baru bagi penguatan fungsi masjid.

Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid juga dapat berperan sebagai pusat distribusi ekonomi, pengelolaan dana umat yang transparan, serta penggerak program sosial berbasis data.

Pemanfaatan teknologi AI menjadi kunci dalam menjawab tantangan zaman.