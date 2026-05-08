Tradisi keilmuan pesantren yang selama ini menjadi pilar penting dalam peradaban Islam Nusantara kini memasuki babak baru.

Karya-karya intelektual yang lahir dari rahim pesantren tidak lagi hanya beredar di ruang diskursus, tetapi mulai diarahkan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Langkah strategis itu diinisiasi oleh Direktorat Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui kegiatan Penguatan Kerja Sama Ma’had Aly dengan Mitra yang berlangsung di Jakarta pada 5–7 Mei 2026.

Program tersebut melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Hukum, sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Ma’had Aly sebagai pusat unggulan keilmuan pesantren.

Dalam konteks ini, Ma’had Aly tidak lagi diposisikan sekadar sebagai lembaga transmisi ilmu berbasis turats (khazanah klasik), melainkan didorong menjadi pusat produksi pengetahuan yang adaptif dan berdaya saing global.

Direktur Pesantren, Basnang Said, menegaskan penguatan Ma’had Aly harus disertai dengan tata kelola modern, kemitraan strategis, serta luaran akademik yang terukur dalam bentuk HaKI.

“Ma’had Aly harus bertransformasi dari pusat transmisi ilmu menjadi pusat produksi pengetahuan. Ukurannya bukan hanya pada kekayaan kajian, tetapi juga pada kontribusi nyata melalui riset, inovasi, dan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya ini penting untuk memastikan karya intelektual pesantren tidak berhenti sebagai wacana internal, tetapi naik kelas menjadi produk ilmiah yang diakui secara luas.

“Kita ingin memastikan bahwa karya-karya keilmuan pesantren tidak berhenti di ruang diskursus, tetapi naik kelas menjadi karya yang diakui, dilindungi, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” sambungnya.

HaKI sebagai Instrumen Strategis

Penguatan budaya akademik berbasis HaKI di lingkungan pesantren dinilai menjadi langkah krusial dalam menjaga otoritas keilmuan sekaligus memperluas dampak sosialnya.

Basnang, yang merupakan alumnus pesantren As-'Adiyah Sengkang, menekankan pentingnya sosialisasi patent granted di pesantren serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor.

Di sisi lain, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Kementerian Hukum, Yasmon, menilai HaKI bukan sekadar perlindungan hukum, melainkan juga instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah karya intelektual.

“HaKI bukan sekadar perlindungan hukum, tetapi instrumen untuk memastikan karya intelektual memiliki nilai tambah dan bisa dimanfaatkan lebih luas,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pengelolaan HaKI yang baik dapat membuka jalan bagi hilirisasi inovasi pesantren, sekaligus memperkuat posisi Ma’had Aly dalam ekosistem pengetahuan nasional.

“Jika dikelola dengan baik, HaKI dapat menjadi pintu masuk hilirisasi inovasi pesantren sekaligus memperkuat posisi Ma’had Aly dalam ekosistem pengetahuan nasional,” jelasnya.

Paradigma Keilmuan Baru

Pendiri Nursyam Centre sekaligus Penasihat Ahli Menteri Agama, Nur Syam, menyoroti pentingnya transformasi paradigma keilmuan di Ma’had Aly.

Menurutnya, pendekatan interdisipliner hingga transdisipliner menjadi keniscayaan di era modern.

“Keilmuan Ma’had Aly tidak bisa lagi berdiri sendiri dalam sekat mono disiplin. Harus ada dialog antara turats dan ilmu keislaman lain dan sosial sains kontemporer agar lahir pengetahuan yang relevan dan solutif,” ungkapnya.

Pandangan itu menegaskan, pesantren memiliki peluang besar untuk menjadi pusat inovasi keilmuan yang mampu menjawab persoalan umat secara komprehensif, tanpa kehilangan akar tradisinya.

Menjaga Turats, Menjawab Zaman

Sementara itu, Sekretaris Majelis Masyayikh, Muhyiddin Khotib, menekankan pengembangan Ma’had Aly tidak boleh tercerabut dari akar tradisi turats.

“Turats bukan hanya warisan, tetapi fondasi epistemologis yang harus dijaga. Dari sanalah otoritas keilmuan pesantren dibangun,” tegasnya.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya membuka ruang bagi pengembangan ilmu yang kontekstual agar pesantren tetap relevan di tengah dinamika zaman.

Rekomendasi Strategis dan Komitmen Negara

Forum yang dihadiri oleh unsur Majelis Masyayikh, Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI), para Naib Mudir Ma’had Aly, serta penerima program MoRA–The AIR Fund ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.

Di antaranya adalah penguatan kerja sama lintas sektor, pemetaan potensi HaKI, serta percepatan pengajuan paten sebagai luaran akademik yang terukur.

Melalui forum ini, Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk menjadikan Ma’had Aly sebagai motor penggerak transformasi keilmuan pesantren, yang tidak hanya kokoh dalam tradisi, tetapi juga adaptif dalam menghadapi tantangan peradaban modern.