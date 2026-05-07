Rusia kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jejaring ekonomi dunia Islam melalui gelaran Forum Ekonomi Internasional bertajuk “Rusia-Dunia Islam: KazanForum 2026.”

Forum strategis itu dijadwalkan berlangsung pada 12–17 Mei 2026 di Kazan, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Muslim di Rusia.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menegaskan forum itu menjadi salah satu agenda global penting dalam membangun sinergi ekonomi antara Rusia dan negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.

Dia mengatakan KazanForum 2026 akan berfokus pada berbagai isu ekonomi Islam termasuk perbankan syariah.

"Forum ekonomi internasional KazanForum kembali digelar dengan fokus pada berbagai isu ekonomi Islam, mulai dari perbankan syariah, industri halal, hingga fesyen Muslim dan moderasi," kata Tolchenov dikutip dari laporan ANTARA di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Lebih dari sekadar forum diskusi, KazanForum juga menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pelaku industri, regulator, hingga akademisi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah global.

Isu-isu seperti industri halal, keuangan syariah, hingga tren fesyen Muslim menjadi perhatian utama dalam forum ini, mencerminkan besarnya potensi pasar Muslim dunia.

Menurut Tolchenov, Indonesia kembali mendapat perhatian khusus dalam gelaran tahun ini.

Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus pemain kunci dalam industri halal global.

Menurutnya, setiap tahun penyelenggara mengundang banyak delegasi dari Indonesia. Pada KazanForum 2025, hadir Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama sejumlah perwakilan lainnya dari berbagai sektor.

"Tahun ini, partisipasi Indonesia kembali mendapat perhatian khusus. Penyelenggara menilai kehadiran delegasi Indonesia penting dalam memperkuat kerja sama, terutama dalam lingkup organisasi kerja sama Islam," ucapnya.

KazanForum juga menjadi panggung penting bagi Rusia untuk memperkenalkan realitas demografisnya yang jarang diketahui publik global, yakni keberadaan populasi Muslim yang signifikan.

Ia menjelaskan KazanForum sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan fakta bahwa populasi Muslim di Rusia cukup signifikan, yakni sekitar 15 hingga 18 juta jiwa.

"Jadi, ini mungkin agama terbesar kedua di negara kami. Salah satu wilayah dengan populasi Muslim terbesar di Rusia adalah Republik Tatarstan, dengan Ibu Kota Kazan," ucapnya.

Jembatan Hubungan Rusia-Dunia Islam

Sebagai tuan rumah, Kazan dinilai memiliki posisi strategis dalam menjembatani hubungan Rusia dengan dunia Islam.

Selain faktor geografis, kota ini juga memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban Islam di Rusia, menjadikannya lokasi ideal untuk membahas berbagai peluang kerja sama lintas negara.

Forum Ekonomi Internasional Rusia dan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pertama kalinya digelar pada 2009.

Tujuan utama forum tahunan tersebut untuk memperkuat hubungan perdagangan, ekonomi, ilmiah, teknis, sosial, dan budaya antara Rusia dan negara-negara OKI serta untuk mempromosikan pengembangan lembaga-lembaga sistem keuangan Islam di Federasi Rusia.