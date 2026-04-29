Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Faisal Bin Abdullah H. Amodi, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kecelakaan tabrakan dua kereta api yang terjadi di Indonesia dan menimbulkan korban jiwa serta luka-luka.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada acara wisuda lebih dari 2.998 mahasiswa Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) dari empat angkatan sekaligus (50, 51, 52, 53) di Balai Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026) malam.

"Kami memohon kepada Allah Ta‘ala agar melimpahkan rahmat-Nya kepada para korban yang telah wafat, menempatkan mereka di surga-Nya yang paling mulia, memberikan kesembuhan yang segera kepada para korban luka, serta memberikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan," ucap Dubes Faisal.

Acara itu dihadiri juga Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Wakil Ketua mPR RI Hidayat Nur Wahid serta duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta.

Ia juga menegaskan simpati dan solidaritas Arab Saudi kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas musibah tersebut, seraya mendoakan agar bangsa Indonesia senantiasa dilindungi dari berbagai bencana.

Berdasarkan data PT KAI, hingga Selasa (28/4/2026) pukul 13.26 WIB tercatat sebanyak 15 orang meninggal dunia dan 88 lainnya mengalami luka-luka.

Seluruh korban meninggal telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, sementara korban luka mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit.