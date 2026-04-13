Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengajak kalangan kampus dan alumni untuk memperkuat sinergi dalam menghasilkan riset serta hilirisasi inovasi berbasis kebutuhan nasional.

Langkah tersebut dinilai strategis untuk mendukung program pemerintah di sektor pangan, energi, hingga pelayanan haji.

Ajakan tersebut disampaikan dalam acara IKA ITS Idulfitri FunFest 2026 yang digelar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di Jakarta Pusat belum lama ini.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran menyoroti persoalan klasik dunia akademik, yakni kuatnya riset namun lemah pada aspek hilirisasi dan pemasaran.

Ia menegaskan pentingnya kampus lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar.

"Untuk itu penting kiranya dilakukaun kolaborasi antarperguruan tinggi tanpa sekat institusional, demi mendorong kemandirian nasional," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima inilah.com, Selasa (14/4/2026).

Mentan Amran menegaskan, pemerintah siap memberikan dukungan penuh terhadap inovasi dalam negeri, asalkan institusi pendidikan berani melakukan produksi dalam skala besar serta menjamin kualitas produk yang dihasilkan.

Sebagai bagian dari Majelis Wali Amanat ITS Surabaya, Amran juga mengajak civitas akademika untuk terlibat aktif dalam percepatan swasembada pangan hingga energi berbasis pertanian.

“Masalah pangan kita usahakan selesai, sekarang kita upayakan biofuel dan ke depan bioethanol. Kemarin ada inovasi ITS yang berhasil membuat bensin, saya akan ke kampus untuk kita coba produksi massal agar masalah energi dapat terpecahkan dan swasembada energi bisa kita segera kita capai,” tambahnya.

Ia secara khusus meminta ITS mengambil peran lebih besar dalam pengembangan teknologi terapan, mulai dari alat mesin pertanian hingga kendaraan berbasis energi baru.

Sejumlah inovasi seperti traktor perahu, mesin pemanjat kelapa, hingga mobil karya ITS dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui penyempurnaan teknologi dan produksi massal.

Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah yang akrab disapa Gus Irfan menyoroti persoalan krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait jamaah yang hilang.

"Salah satu yang ingin saya minta bantuan adalah masalah seringnya kita kehilangan jamaah haji. Bahkan sampai saat ini masih ada tiga jamaah haji tahun 2025 belum ditemukan. Kami ingin minta bantuan agar kalangan kampus dan alumni untuk ikut membantu menciptakan program atau inovasi agar masalah tersebut tidak terulang terus," katanya.

Seruan dua menteri tersebut mendapat respons positif dari pimpinan ITS dan alumni.

Rektor ITS Bambang Pramujati menyatakan kesiapan institusinya dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan industri.

"ITS siap meningkatkan Inovasi dan berkolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan negeri ini sehingga ketahanan pangan dan energi yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo dapat terwujud,” kata Bambang.

Senada, Ketua Umum PP IKA ITS Wiluyo Kusdwiharto menegaskan komitmen alumni dalam mendukung program pemerintah melalui kolaborasi berkelanjutan.

“Kami dari PP IKA ITS sangat mengapresiasi kesediaan Mentan dan Menteri Haji dan Umroh yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung di Idul Fitri Funfest 2026 ini," katanya.

Wiluyo menambahkan, para alumni dan kampus ITS siap untuk terus meningkatkan berkolaborasi dalam membantu program-program pemerintah.