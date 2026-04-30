Usulan memasukkan madrasah ke dalam program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta mencuat dalam rapat paripurna DPRD.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki menilai kebijakan pendidikan gratis perlu diperluas agar tidak menimbulkan ketimpangan.

"Saya mengusulkan kepada gubernur dan jajarannya agar sekolah gratis disusul nanti dengan madrasah swasta gratis," kata Subki dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah menggulirkan program sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2026/2027 dengan cakupan 103 sekolah.

Kebijakan tersebut dinilai membantu masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Namun, Subki menegaskan masih ada sekolah swasta lain yang belum tersentuh program tersebut, terutama madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan karena siswa madrasah juga merupakan warga DKI Jakarta yang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan fasilitas pendidikan.

"Perlu dicatat bahwa di Jakarta ada juga pendidikan yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, yaitu madrasah. Mereka anak Jakarta, mereka membayar pajak, maka jangan sampai diskriminasi ini kepanjangan," ujar Subki.

Ia menekankan pentingnya keadilan dalam kebijakan pendidikan agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan.

Integrasi madrasah dalam program sekolah gratis dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan pemerataan akses pendidikan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengumumkan daftar 103 sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis untuk tahun ajaran 2026/2027.

Program tersebut merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya yang telah mencakup 40 sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyampaikan bahwa pemilihan sekolah dilakukan berdasarkan kebutuhan wilayah, terutama di kelurahan yang belum memiliki sekolah negeri.

“Diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan Swasta pada kelurahan yang tidak memiliki satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Nahdiana pada 17 April 2026.

Pada tahun ajaran mendatang, Pemprov DKI menambah 63 sekolah swasta ke dalam program tersebut, sehingga total mencapai 103 sekolah.

Kebijakan itu diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya bagi masyarakat.

Meski demikian, usulan agar madrasah turut dimasukkan dalam program sekolah gratis kini menjadi sorotan.