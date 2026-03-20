Momen khidmat pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 Hijriah di Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026) pagi, diwarnai insiden yang kurang menyenangkan. Sejumlah jemaah melaporkan kehilangan barang berharga usai menunaikan ibadah.

Diduga kuat, para pelaku pencopetan memanfaatkan situasi pelataran Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah yang penuh sesak oleh ribuan jemaah.

Beraksi Saat Wawancara Tokoh

Berdasarkan pantauan di lokasi, laporan kehilangan pertama datang dari seorang pria jemaah yang mengaku dompetnya raib.

Mengejutkannya, jejak pelaku sempat terekam. Dari penelusuran melalui foto dan rekaman kamera awak media, seorang pria yang diduga sebagai pelaku terlihat sengaja berdiri di belakang korban. Aksi tersebut diduga dilakukan tepat ketika korban sedang fokus menyaksikan proses wawancara salah satu tokoh nasional yang hadir di lokasi.

Tak berselang lama setelah laporan pertama, insiden serupa kembali terdengar. Seorang remaja melaporkan kehilangan telepon genggamnya di tengah kerumunan.

Selain itu, seorang perempuan jemaah juga tampak kebingungan dan melapor kehilangan gawai iPhone miliknya.

"Setelah salat, dari tadi dicari enggak ketemu," ujar perempuan tersebut dengan raut wajah panik.

Celah di Tengah Kepadatan

Aksi panjang tangan ini disinyalir merajalela karena kondisi jemaah yang sangat padat. Sejak pukul 06.00 WIB, area parkir dan pelataran masjid sudah tidak mampu menampung jemaah laki-laki maupun perempuan.

Seiring terus bertambahnya arus kedatangan, antrean membeludak hingga sebagian jemaah terpaksa melaksanakan salat di area trotoar dan luar pagar gedung. Situasi berdesak-desakan pascasalat dan saat bubaran inilah yang tampaknya dijadikan celah oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk beraksi.