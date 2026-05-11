Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri yang menggerebek markas judi online (judol) jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut penindakan ini bukti negara hadir melawan kejahatan yang telah memiskinkan rakyat.

Apresiasi khusus disampaikan kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra yang memimpin operasi tersebut. Dalam penggerebekan Kamis (7/5/2026), polisi mengamankan 321 warga negara asing (WNA) yang mengoperasikan 75 situs judi daring.

"Maraknya perjudian online benar-benar telah meresahkan masyarakat karena judi online ini telah mengeruk dana masyarakat dalam jumlah yang sangat besar," kata Buya Abbas dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Senin (11/5/2026).

Jaringan Internasional Operasikan 75 Situs

Bareskrim Polri mengamankan 321 WNA dalam penggerebekan markas judi online di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dari hasil pendalaman sementara, 275 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para pelaku berasal dari enam negara. Rinciannya 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara China, 13 warga negara Myanmar, 11 warga negara Laos, lima warga negara Thailand, dan tiga warga negara Kamboja.

Brigjen Wira Satya Triputra menjelaskan jaringan tersebut beroperasi layaknya perusahaan dengan pembagian tugas mulai dari telemarketing, customer service, hingga bagian keuangan. Penyidik menemukan 75 domain yang menggunakan kombinasi karakter dan label berbeda untuk menghindari pemblokiran.

Kegiatan judi daring di perkantoran tersebut telah berjalan dua bulan. Operasi dilakukan di lantai 20 dan 21 gedung yang hanya berjarak tiga kilometer dari Istana Negara.

Kombinasi Karakter untuk Hindari Blokir

Modus pengelabuan menjadi sorotan Anwar Abbas. Para pelaku menggunakan teknik penyamaran domain agar lolos dari sistem pemblokiran Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Dalam peristiwa tersebut telah ditangkap ratusan WNA yang mengelola sekitar 75 situs judi daring yang menggunakan kombinasi dan variabel label berbeda guna menghindari blokir website di Indonesia," ujar Anwar.

Bareskrim kini memburu pemodal dan penyewa gedung. Pihaknya bekerja sama dengan Imigrasi untuk menelusuri aliran dana, sponsor, dan penyedia sarana prasarana bagi para pelaku.

Data PPATK: Korban Mayoritas Ekonomi Lemah

Anwar Abbas menyoroti besarnya dana masyarakat yang tersedot judol. Ia merujuk data PPATK soal perputaran ratusan triliun rupiah per tahun.

Sebagai konteks, data resmi PPATK menunjukkan perputaran dana judi online selama 2025 sebesar Rp286,84 triliun dalam 422,1 juta transaksi, turun 20 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp359,81 triliun. Tahun 2023 tercatat Rp 327 triliun.

Yang lebih memprihatinkan, mayoritas pemain berasal dari kelompok rentan. 71 persen pemain judi berasal dari golongan dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan.

"Para pelakunya umumnya berasal dari masyarakat lapis ekonomi menengah ke bawah," kata Anwar.

Jerat Pinjol Ilegal Tinggi

Anwar menyoroti dampak berantai judol terhadap rumah tangga. Kecanduan berjudi mendorong pelaku ke pinjaman online ilegal berbunga tinggi.

"Praktek perjudian ini terlihat tidak saja telah merusak diri dari para pelakunya tapi juga keluarga dan masyarakat karena akibat dari kecanduan berjudi tersebut telah membuat mereka larut dalam mimpi-mimpi sehingga akhirnya uang dan aset mereka habis dan ludes dan yang lebih parah lagi mereka terjerat dengan pinjol illegal yang bunganya sangat tinggi," paparnya.