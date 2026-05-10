Praktik lancung dalam niaga hewan kurban jelang Iduladha kian meresahkan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara resmi mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera menerbitkan fatwa atau pedoman etik guna membentengi konsumen dari ulah pedagang nakal.

Sekretaris Jenderal YLKI, Rio Priambodo, mengungkapkan bahwa karut-marut transaksi kurban bukan lagi sekadar urusan dagang, melainkan sudah mencederai nilai amanah dan syariat.

"Fenomena ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai nilai amanah dalam praktik kurban," tegas Rio kepada media, Minggu (10/5/2026).

Modus Hewan Ditukar dan Bobot Susut

YLKI mencatat sejumlah temuan lapangan yang merugikan pembeli secara sistematis. Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah penggantian hewan kurban tanpa persetujuan pembeli saat hari penyembelihan.

Selain itu, masalah penyusutan bobot hewan yang tidak wajar dan kondisi fisik yang tidak sesuai kesepakatan awal menjadi rapor merah bagi tata niaga kurban saat ini. Rio menilai, aspek kejujuran dan keadilan yang menjadi fondasi ibadah kurban seolah terpinggirkan oleh ambisi mengejar profit.

"Persoalan ini menyangkut aspek kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam syariat Islam," tambahnya.

Tantangan Kurban Digital

Desakan agar MUI turun tangan juga dipicu oleh pergeseran tren pembelian kurban ke ranah digital. Saat ini, banyak masyarakat memilih memesan hewan secara daring atau jarak jauh, sehingga pemeriksaan fisik secara langsung sulit dilakukan.

Celah inilah yang sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang menyesatkan terkait kualitas dan spesifikasi hewan.

"Dengan adanya fatwa atau pedoman etik dari MUI, diharapkan ada perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap praktik kurban," jelas Rio.

Momentum Perbaikan Tata Niaga

YLKI berharap MUI bisa merespons cepat kegelisahan publik ini. Kehadiran aturan yang berbasis nilai syariah namun tetap pro-konsumen dianggap sebagai solusi paling konkret untuk membersihkan pasar hewan kurban dari praktik-praktik manipulatif.