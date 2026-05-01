Kementerian Agama (Kemenag) RI terus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan keagamaan melalui program Beasiswa Sarjana Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Keagamaan.

Program tersebut menyasar para pendidik di lingkungan pesantren dan Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ) di seluruh Indonesia.

Pendaftaran Beasiswa PJJ Keagamaan resmi dibuka sejak 1 April dan akan ditutup pada 31 Mei 2026.

Para peserta dapat memilih program studi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan oleh UIN Siber Syekh Nurjati.

Program itu dirancang untuk menjawab tantangan klasik para guru LPQ yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan kewajiban mengajar.

Dengan sistem pembelajaran daring, para peserta tetap bisa menjalankan peran sosial dan pendidikan di masyarakat.

“Program beasiswa ini dirancang khusus agar ustaz dan ustazah bisa kuliah tanpa meninggalkan tugas mengajar. Sistemnya fleksibel, berbasis daring, sehingga tetap bisa mengabdi di masyarakat,” jelas Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Alquran Aziz Syafiuddin, dalam siiaran pers dikutip inilah.com, Jumat (1/5/2026).

Tak hanya fleksibel, beasiswa ini juga memberikan jaminan penuh biaya pendidikan.

“Seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh, mulai dari pendaftaran hingga lulus. Ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan oleh para guru LPQ,” tambah Aziz.

Kesenjangan Pendidikan Guru LPQ

Data Education Management Information System (EMIS) mengungkap fakta penting: dari total 459.659 pengajar LPQ di Indonesia, sebanyak 222.040 belum menempuh pendidikan sarjana.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Alquran.

“Mereka luar biasa, mampu mengajar mengaji, tilawah, dan membimbing anak-anak. Namun kami melihat pentingnya peningkatan kapasitas, khususnya dalam penguasaan metodologi pembelajaran,” jelasnya.

Aziz menekankan, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya soal gelar, tetapi juga penguatan metode pengajaran yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Kita ingin ustaz dan ustazah tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga memiliki pendekatan pembelajaran yang efektif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan anak-anak di era modern,” tegasnya.

Strategi Nasional Penguatan Karakter

Program tersebut juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun karakter bangsa melalui pendidikan keagamaan.

Pemerintah menilai, LPQ memiliki peran vital dalam menanamkan nilai moral dan spiritual sejak dini.

“Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kualitas SDM tetap menjadi prioritas nasional. Pendidikan keagamaan memiliki peran penting sebagai penguat pembelajaran agama dan pembentukan karakter bangsa,” sambungnya.

Dukungan Daerah dan Ajakan Manfaatkan Peluang

Pernyataan Aziz Syafiuddin itu disampaikan saat mewakili Direktur Pesantren Kemenag memberi sambutan pada Sarasehan dan Silaturahmi Akbar Guru LPQ se-Kota Bekasi di Masjid Agung Al-Barkah, Kamis (30/04/26).

Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 ustaz dan ustazah dari berbagai lembaga pendidikan Alquran (LPQ) di Kota Bekasi.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Ali Mashuri, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Ia menilai peningkatan jenjang pendidikan guru LPQ merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pembelajaran Alquran di tengah masyarakat.

“Kami sangat mendukung dorongan agar para guru LPQ meningkatkan jenjang pendidikannya. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat kualitas pembelajaran Alquran di masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas guru menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi unggul yang berakhlak.

“Guru LPQ memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi mereka harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Ali pun mengajak seluruh ustaz dan ustazah untuk tidak melewatkan kesempatan ini.