Pendaftaran nominasi penerima Zayed Award for Human Fraternity (Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia) 2027 resmi dibuka.

Penghargaan global itu kembali mengundang individu, lembaga, dan organisasi dari seluruh dunia yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan lintas bangsa.

Menurut informasi diterima inilah.com, Senin (20/4/2026), program tersebut menjadi salah satu ajang penghargaan internasional bergengsi yang menyoroti kerja-kerja kemanusiaan, khususnya yang berfokus pada dialog, toleransi, dan solidaritas global di tengah meningkatnya konflik dan polarisasi dunia.

Sekretaris Jenderal Zayed Award, Mohamed Abdel Salam, dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan, pembukaan nominasi untuk edisi kedelapan penghargaan global independen ini mencerminkan misi keberlanjutan untuk menyoroti dan menghormati upaya kemanusiaan perintis yang berkontribusi dalam melayani kemanusiaan dan mempromosikan nilai-nilai persaudaraan manusia secara global.

"Zayed Award for Human Fraternity diberikan setiap tahun kepada individu atau lembaga yang memberikan kontribusi signifikan dalam memupuk persaudaraan antar manusia, mendukung nilai-nilai dialog, serta memperkuat semangat toleransi dan solidaritas global," ujarnya.

Warisan Nilai Lintas Agama

Penghargaan ini berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang tertuang dalam Dokumen Persaudaraan Manusia, yang ditandatangani oleh Ahmed Al-Tayeb bersama Paus Fransiskus dalam pertemuan bersejarah di Abu Dhabi pada 2019.

Dokumen tersebut menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan antaragama dan memperkuat komitmen global untuk perdamaian dunia.

Selain itu, penghargaan itu juga merupakan refleksi dari warisan Zayed bin Sultan Al Nahyan, yang dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta solidaritas tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau kebangsaan.

Hadiah Fantastis dan Dampak Nyata

Penerima penghargaan akan mendapatkan hadiah sebesar 1 juta dolar AS atau setara sekitar Rp16 miliar. Nilai itu pertama kali diumumkan pasca pertemuan lintas agama bersejarah di Abu Dhabi pada 2019.

Sejak diluncurkan pada 2019, Zayed Award telah diberikan kepada 20 individu dan organisasi dari 20 negara.

Para penerima berasal dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, keberlanjutan, hingga bantuan kemanusiaan seperti dukungan pengungsi, penyediaan pangan, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda.

Indonesia Pernah Bersinar

Indonesia juga pernah mencatatkan prestasi membanggakan di ajang ini. Dua organisasi Islam terbesar di Tanah Air, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, menjadi penerima Zayed Award 2024.

Keduanya dinilai berhasil mempromosikan perdamaian, toleransi, dan solidaritas internasional melalui pendekatan akar rumput yang berdampak luas bagi masyarakat.

Pendaftaran nominasi dibuka hingga 1 Oktober 2026 melalui laman resmi zayedaward.org.

“Tahun ini, kami berharap dapat menerima nominasi baru dari individu dan lembaga yang memberikan kontribusi efektif untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan manusia secara global,” kata Abdel Salam.