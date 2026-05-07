Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar membuka peluang baru bagi pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di Timur Tengah dengan menjajaki kerja sama beasiswa bersama Duta Besar (Dubes) Oman untuk Indonesia, Mohamed Ahmed Salim Al-Shanfari.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (7/5/2026), tersebut menjadi sinyal kuat penguatan hubungan pendidikan, budaya, dan ekonomi antara Indonesia dan Oman.

Pertemuan bilateral itu menyoroti peluang beasiswa bagi pelajar Indonesia di berbagai kampus Oman, khususnya dalam bidang studi agama dan bahasa Arab, dua bidang strategis dalam penguatan pendidikan Islam di Tanah Air.

"Selama ini, banyak mahasiswa Indonesia memilih Istanbul dan Ankara sebagai tujuan studi di luar negeri, saya rasa Oman memiliki potensi besar sebagai alternatif tujuan pendidikan Islam yang belum banyak dikenal," ujar Menag.

Alternatif Baru Studi Islam Global

Selama ini, kota-kota seperti Istanbul dan Ankara di Turki memang menjadi magnet utama bagi pelajar Indonesia yang ingin mendalami studi Islam dan bahasa.

Namun, Menag melihat Oman memiliki posisi yang tak kalah strategis, baik dari sisi tradisi keilmuan Islam maupun stabilitas sosial-politiknya.

Menurut Nasaruddin, pembukaan jalur beasiswa ke Oman bukan hanya soal diversifikasi tujuan pendidikan, tetapi juga upaya memperluas wawasan keislaman yang moderat dan inklusif.

Kebutuhan Mendesak Guru Bahasa Arab

Dalam pertemuan tersebut, Menag juga mengungkap kebutuhan besar Indonesia terhadap tenaga pengajar bahasa Arab dari penutur asli.

Ia menyebut, saat ini terdapat kekosongan signifikan yang membutuhkan setidaknya 2.000 guru bahasa Arab (native speaker) untuk mengisi berbagai lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.

Oman dinilai sebagai salah satu sumber potensial untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengingat kualitas pendidikan dan penggunaan bahasa Arab yang otentik di negara tersebut.

Hubungan 300 Tahun dan Diplomasi Moderasi

Duta Besar Oman, Mohamed Ahmed Salim Al-Shanfari, menyambut baik rencana kerja sama ini.

Ia menegaskan, hubungan Indonesia dan Oman telah terjalin erat selama hampir tiga abad, didasari oleh kesamaan prinsip dalam kebijakan luar negeri, termasuk komitmen pada perdamaian dan moderasi.

Ia juga mengungkapkan Oman pernah menggelar pameran yang mengangkat nilai-nilai Islam moderat, toleransi, dan perdamaian, nilai yang sejalan dengan arah kebijakan keagamaan Indonesia.

Peluang Ekonomi dan Jalur Strategis

Tak hanya di sektor pendidikan, kerja sama bilateral ini juga membuka potensi di bidang ekonomi dan perdagangan.

Produk tekstil dan aksesori dari Oman disebut memiliki peluang untuk masuk ke pasar Indonesia yang luas.

Secara historis, pelabuhan-pelabuhan Oman telah menjadi jalur perdagangan penting di kawasan Asia.

Potensi tersebut dinilai masih relevan untuk dikembangkan kembali, terutama di tengah dinamika perdagangan global saat ini.

Menuju Kerja Sama Konkret

Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal menuju kerja sama konkret antara kedua negara.

Selain program beasiswa, pembukaan jalur penerbangan langsung antara Indonesia dan Oman juga menjadi agenda strategis yang tengah dijajaki.