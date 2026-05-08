Di tengah kemajuan teknologi astronomi yang semakin presisi, Kementerian Agama (Kemenag) RI kembali menegaskan pentingnya sidang isbat sebagai mekanisme resmi penetapan awal bulan hijriah di Indonesia.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan edukatif yang digelar pasca pembahasan metode hisab dan rukyat, sekaligus menjadi refleksi atas dinamika penentuan kalender Islam di Tanah Air.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menyampaikan sidang isbat tetap memiliki posisi strategis, bukan sekadar tradisi, tetapi sebagai forum formal, legal, dan syar’i yang mengakomodasi berbagai kepentingan umat.

“Sidang isbat tetap diperlukan di era kemajuan hisab modern karena berfungsi sebagai forum formal, legal, dan syar’i dalam menetapkan awal bulan hijriah bagi umat Islam di Indonesia,” tegas Arsad dalam siaran pers Kemenag dikutip inilah.com, Jumat (8/5/2026).

Integrasi Ilmiah dan Syar’i

Menurut Arsad, meskipun metode hisab kini telah mencapai tingkat akurasi tinggi berkat dukungan teknologi modern, keputusan final tetap membutuhkan legitimasi kolektif.

Hal tersebut penting mengingat Indonesia memiliki keragaman pendekatan dalam menentukan awal bulan hijriah.

“Mengingat Indonesia memiliki keanekaragaman paham keagamaan dan metodologi penetapan awal bulan hijriah, sidang Isbat yang merupakan forum musyawarah para astronom, ulama dan perwakilan Ormas Islam dinilai sangat relevan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sidang isbat bukan hanya forum administratif, tetapi juga ruang integrasi antara pendekatan ilmiah dan pertimbangan keagamaan.

Dalam praktiknya, data hisab tidak berdiri sendiri, melainkan diuji dan dipadukan dengan hasil rukyat (pengamatan hilal).

Melalui mekanisme itu, keputusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki validitas ilmiah, tetapi juga legitimasi syar’i dan penerimaan sosial yang lebih luas.

Peran Astronomi dalam Penentuan Hilal

Dalam kegiatan tersebut, Fathin Qurratu Ainy, ASN Kemenag sekaligus lulusan Astronomi Institut Teknologi Bandung (ITB), turut memaparkan aspek teknis dalam pengamatan hilal.

Ia menjelaskan konsep dasar bola langit dan sistem koordinat astronomi sebagai fondasi penting dalam menentukan posisi benda langit, termasuk hilal yang menjadi penentu awal bulan hijriah.

Menurut Fathin, pemahaman terhadap koordinat langit sangat krusial bagi petugas rukyat di lapangan agar dapat mengidentifikasi posisi hilal secara presisi.

Integrasi antara teori astronomi dan praktik observasi, lanjutnya, menjadi kunci dalam meningkatkan akurasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap hasil penetapan pemerintah.

Literasi Falak Kian Diperkuat

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mendorong penguatan literasi astronomi atau ilmu falak, khususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Kemenag dan masyarakat umum.

Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap dasar ilmiah penentuan waktu ibadah, diharapkan masyarakat dapat melihat proses sidang isbat secara lebih rasional dan transparan.

Kemenag menilai bahwa edukasi semacam ini bukan hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga berkontribusi pada penguatan pemahaman keagamaan yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.