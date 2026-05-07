Kementerian Agama (Kemenag) RI tancap gas mendorong pesantren di Indonesia menerapkan pola pengasuhan ramah anak berbasis disiplin positif.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya besar membangun lingkungan pendidikan keagamaan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Kebijakan itu tidak berdiri di ruang kosong. Sejumlah pesantren di berbagai daerah telah lebih dulu bergerak dan kini menjadi rujukan nasional.

Praktik-praktik tersebut dinilai berhasil memadukan nilai tradisi pesantren dengan pendekatan perlindungan anak yang lebih modern.

Integrasi Tradisi dan Pendekatan Modern

Di Kediri, Pesantren Lirboyo menonjol lewat pendekatan ta’dib atau pembentukan adab yang kuat melalui relasi erat antara kiai dan santri.

Model itu menempatkan kedekatan emosional sebagai fondasi pendidikan karakter.

Sementara di Jombang, Pesantren Tebuireng menggabungkan sistem pendidikan formal dengan layanan perlindungan anak, termasuk konseling bagi santri.

Pendekatan tersebut dinilai efektif menjawab tantangan psikologis generasi muda di lingkungan pendidikan berbasis asrama.

Tak kalah progresif, Pesantren Darunnajah dan Pesantren Al-Amien Prenduan mengedepankan komunikasi persuasif serta pendampingan intensif dalam membina karakter santri.

Pendekatan itu menekankan dialog, bukan hukuman, sebagai metode utama pendidikan.

Pendidikan Perdamaian Jadi Pilar

Di wilayah Jawa Barat, Peacesantren Welas Asih serta Pesantren Nurul Huda Cibojong fokus pada pendidikan perdamaian.

Kurikulum mereka menekankan empati, welas asih, serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan, sebuah pendekatan yang semakin relevan di tengah dinamika sosial saat ini.

Inovasi dari Kawasan Timur Indonesia

Sementara itu di kawasan timur Indonesia, Pesantren As’adiyah mengandalkan keteladanan kiai dan kedekatan emosional dalam pembinaan spiritual.

Model itu mempertahankan kekuatan tradisi sekaligus membangun relasi yang sehat antara pendidik dan peserta didik.

Pesantren Anwarul Quran menerapkan metode tahfidz berbasis psikologi anak, dengan pendekatan motivasi dan pendampingan personal.

Sementara Pesantren IMMIM Makassar dikenal dengan pengasuhan berbasis minat dan bakat santri, bahkan sempat mendapat apresiasi internasional sebagai pesantren ramah anak.

Transformasi Berbasis Nilai dan Perlindungan Anak

Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said, menegaskan transformasi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional pendidikan pesantren.

Menurutnya, pesantren memiliki kekayaan tradisi dalam membentuk akhlak yang kini perlu diimplementasikan selaras dengan prinsip perlindungan anak.

“Nilai-nilai turats yang dimiliki pesantren sangat kuat. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menerapkannya dengan pendekatan yang sesuai prinsip perlindungan anak, agar tercipta lingkungan pendidikan yang berkeadaban tanpa kekerasan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Hal senada disampaikan Ketua Satgas Pesantren Ramah Anak Kemenag, Yusi Damayanti.

Ia menekankan, disiplin positif bukan berarti tanpa aturan, melainkan cara mendidik anak dengan penghargaan dan dialog.

“Anak harus ditempatkan sebagai subjek yang dididik dengan pendekatan yang manusiawi. Ini penting agar pesantren benar-benar menjadi ruang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Menuju Standar Nasional Pesantren Ramah Anak

Kemenag berkomitmen memperluas praktik baik ini ke lebih banyak pesantren di seluruh Indonesia.

Strateginya meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengasuh, hingga penyusunan panduan nasional pesantren ramah anak.