BRIN dan BMKG Prediksi Umat Islam Rayakan Idul Adha Serentak 27 Mei 2026

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Indonesia akan berlangsung serentak tanpa ada perbedaan waktu, yakni pada Rabu, 27 Mei 2026.

Peneliti Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin, memastikan bahwa baik pemerintah, Muhammadiyah, maupun otoritas Arab Saudi diprediksi akan menetapkan 1 Zulhijah di hari yang sama.

"Insyaallah Idul Adha 1447 H seragam," tegas Thomas mengutip pemberitaan yang beredar, Kamis (14/5/2026).

Posisi Hilal Penuhi Semua Kriteria

Keseragaman ini bukan tanpa alasan ilmiah. Thomas menjelaskan, pada saat Sidang Isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama pada Minggu lusa (17/5/2026), posisi bulan baru (hilal) pascamatahari terbenam sudah terpantau sangat tinggi, tidak hanya di wilayah Indonesia tetapi juga hampir di seluruh dunia.

Secara perhitungan astronomis, posisi ini telah memborong seluruh syarat penetapan awal bulan. "Maka, KHGT (Muhammadiyah) sama dengan Ummul Quro (Arab Saudi), sama dengan MABIMS (Pemerintah). Awal Zulhijah 1447 jatuh pada 18 Mei 2026, dan Idul Adha 27 Mei 2026," urainya secara rinci.

Data BMKG Menguatkan: Syarat MABIMS Telampaui Batas

Prediksi BRIN sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemantauan BMKG memproyeksikan bahwa pada Minggu (17/5/2026) petang, ketinggian hilal di Indonesia sudah berada di rentang yang sangat aman, yakni mulai dari 3,29 derajat di ufuk timur (Merauke, Papua) hingga mencapai 6,95 derajat di ufuk barat (Sabang, Aceh).

Sementara itu, parameter sudut elongasi geosentris tercatat berada di kisaran 8,91 derajat hingga 10,62 derajat.

Data mutlak ini menandakan hilal telah melampaui kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang mewajibkan batas minimal ketinggian hilal sebesar 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan demikian, hitungan matematis memastikan tanggal 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026.

Di sisi lain, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui maklumatnya yang dirilis tahun lalu juga telah menetapkan 10 Zulhijah 1447 H jatuh pada Rabu Wage, 27 Mei 2026, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal.