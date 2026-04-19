Prestasi membanggakan kembali ditorehkan anak bangsa di kancah internasional. Amilah Hasna Fathiyyah, mahasiswi Indonesia dari Jurusan Psikologi di King Abdulaziz University (KAU), dipercaya membawakan pidato kelulusan sebagai perwakilan mahasiswa internasional dalam acara wisuda Angkatan ke-55.

Momentum istimewa tersebut berlangsung pada Rabu, 15 April 2026, di King Faisal Convention Center, Arab Saudi, yang menjadi saksi capaian akademik ribuan lulusan dari berbagai negara.

Hasna, demikian ia biasa disapa, berhasil terpilih setelah melalui beberapa tahapan seleksi ketat.

Penilaian meliputi kemampuan bahasa Arab, keterampilan komunikasi, hingga kapasitas dalam merepresentasikan mahasiswa internasional di lingkungan kampus.

Dalam kesempatan tersebut, Hasna menyampaikan pidato secara resmi di hadapan para tamu undangan sebagai bagian dari rangkaian prosesi wisuda, mewakili suara dan pengalaman mahasiswa internasional di King Abdulaziz University.

"Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa mewakili Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa internasional yang lain untuk berterima kasih secara langsung kepada Kerajaan Arab Saudi dan KAU atas beasiswa dan segala fasilitas yang kami terima selama studi," ujarnya.

Dukungan Beasiswa Penuh

Beasiswa dari Kerajaan Arab Saudi dan KAU diketahui memberikan dukungan komprehensif bagi mahasiswa internasional.

Mulai dari tiket pesawat, asrama, biaya kuliah, tunjangan buku, hingga uang saku bulanan, seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung.

Tak hanya itu, fasilitas tambahan seperti apartemen bagi mahasiswa yang telah berkeluarga hingga bantuan donatur untuk pelaksanaan ibadah haji tanpa antre turut menjadi nilai lebih yang jarang ditemui di negara lain.

Dihadiri Pejabat Tinggi

Prosesi wisuda tahun ini tidak hanya dihadiri oleh para wisudawan dan sivitas akademika, tetapi juga pejabat tinggi kerajaan, yakni Saud bin Mishaal bin Abdulaziz Al Saud, Wakil Gubernur Mekkah.

Kehadiran tokoh penting tersebut menambah khidmat dan prestise acara, sekaligus menunjukkan perhatian besar pemerintah Arab Saudi terhadap dunia pendidikan tinggi.

Bukti Prestasi Global

Terpilihnya Hasna sebagai perwakilan mahasiswa internasional di salah satu kampus terbaik Arab Saudi kembali mengukuhkan dominasi prestasi mahasiswa Indonesia di tingkat global.

Lebih dari sekadar capaian akademik, Hasna juga menunjukkan teladan luar biasa sebagai perempuan Muslimah.

Ia membuktikan peran sebagai istri dan ibu tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi pendidikan tinggi.

Diketahui, Hasna merupakan istri dari Asep Muhammad Hidayatulloh, mahasiswa program doktor di kampus yang sama.

Selama lima tahun pernikahan, pasangan ini telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya lahir di Jeddah.

Keseimbangan antara keluarga dan pendidikan yang dijalani Hasna menjadi inspirasi tersendiri, terutama bagi perempuan Muslim yang ingin terus berkembang tanpa meninggalkan peran domestik.

Harapan untuk Generasi Muda

Menutup pernyataannya, Hasna menyampaikan harapan besar bagi generasi muda Indonesia agar terus berani menembus batas global.

"Semoga ke depannya semakin banyak putra putri Indonesia yang bisa diterima studi di luar negeri, khususnya di Arab Saudi dan mengharumkan bangsa dengan identitas Indonesiaannya," ujar wanita kelahiran Bandung tersebut.