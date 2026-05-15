Beasiswa Double Degree Kemenag 2026 Dibuka, Cek Syarat dan Jadwal Pendaftarannya!

Peluang emas kembali hadir bagi guru, tenaga kependidikan, pegawai Kementerian Agama, hingga alumni pendidikan keagamaan yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Kementerian Agama (Kemenag) RI resmi membuka pendaftaran Program Beasiswa Master Double Degree 2026 melalui skema Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kemenag.

Program bergengsi ini memberi kesempatan penerima beasiswa menempuh pendidikan magister di dua negara sekaligus, yakni Indonesia dan Inggris.

Para penerima nantinya akan belajar di kampus-kampus ternama dunia seperti The University of Edinburgh dan SOAS University of London.

Program tersebut merupakan salah satu skema unggulan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Kemenag. Pendaftaran dibuka sejak 1 April hingga 31 Mei 2026.

Kepala Puspenma Kemenag, Ruchman Basori, menjelaskan, program double degree ini telah berjalan sejak 2023 melalui kerja sama antara Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dengan University of Edinburgh dan SOAS University of London.

Kerja sama internasional itu kemudian diperluas pada 2025 dengan melibatkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta UIN Alauddin Makassar bersama SOAS University of London.

“Tahun ini, Kementerian Agama kembali membuka beasiswa program Master Double Degree di UIII dengan Edinbrugh atau SOAS University serta UIN Yogyakarta dan UIN Makassar dengan SOAS University,” ujar Ruchman dalam siaran pers Kemenag diterima inilah.com, Jumat (15/5/2026).

Dia menjelaskan, penerima beasiswa akan kuliah selama setahun di Perguruan Tinggi di Indonesia dan setahun di Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Menurutnya, program itu menjadi bagian dari strategi besar Kemenag dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang pendidikan keagamaan sekaligus memperluas jejaring akademik internasional.

“Ini mencerminkan komitmen strategis terhadap kolaborasi internasional, keunggulan akademik, dan pengembangan kepemimpinan di sektor pendidikan tinggi keagamaan Indonesia serta mendukung pengembangan cendekiawan dan profesional yang terhubung secara global,” ungkap Ruchman.

Sementara itu, Ketua Tim Beasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan PUSPENMA, Siti Maria Ulfa, menegaskan, sasaran utama program tersebut memang diperuntukkan bagi kalangan pendidikan dan alumni lembaga pendidikan keagamaan.

“Program Master Double Degree ini dikhusukan bagi Guru, Tenaga Kependidikan dan Pegawai Kementerian Agama serta Alumni Pendidikan Keagamaan,” kata Siti Maria Ulfa.

Kesempatan Kuliah di Inggris Semakin Terbuka

Program double degree ini menjadi peluang langka bagi generasi muda Indonesia untuk memperoleh pengalaman akademik internasional tanpa harus membiayai studi secara mandiri.

Selain mendapatkan pendidikan dari kampus dalam negeri, peserta juga akan merasakan atmosfer akademik global di Inggris yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan terbaik dunia.

Skema pembelajaran selama dua tahun membuat mahasiswa memiliki pengalaman lintas budaya, memperluas jaringan internasional, sekaligus memperkuat kapasitas kepemimpinan dan kompetensi akademik.

Tak hanya itu, program tersebut juga dinilai strategis dalam mendorong lahirnya intelektual Muslim Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global namun tetap memiliki akar kuat pada nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.

Ini Syarat Lengkap Pendaftaran Beasiswa Double Degree Kemenag 2026

Bagi calon pendaftar, terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi, di antaranya:

Warga Negara Indonesia (WNI). Usia maksimal 30 tahun per 31 Desember 2026. Telah menyelesaikan studi diploma empat (D4) atau sarjana (S1). Pendaftar yang sedang menempuh studi magister atau telah lulus S2 tidak diperkenankan mendaftar. Melampirkan surat izin pimpinan instansi atau lembaga. Melampirkan surat rekomendasi akademisi atau tokoh masyarakat. Menyertakan surat keterangan sehat. Menulis profil diri dan riwayat pendidikan. CPNS dan PPPK belum diperkenankan mendaftar. Menulis personal statement atau esai. Menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pascastudi. Menyetujui pakta integritas pada platform pendaftaran. Prestasi organisasi maupun publikasi ilmiah dapat dicantumkan dalam aplikasi. Mengunggah ijazah dan transkrip nilai. Memiliki IPK minimal 3,00 skala 4,00. Memiliki sertifikat bahasa Inggris dengan skor minimal TOEFL ITP 520, TOEFL IBT 61, Duolingo 110, atau IELTS 6.0.

Sertifikat bahasa Inggris tersebut wajib diterbitkan lembaga resmi dan masih berlaku maksimal dua tahun terakhir.

Cara Daftar dan Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kemenag dibuka hingga 31 Mei 2026.

Informasi lengkap mengenai program dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag serta portal pendaftaran Pendaftaran BIB-LPDP Terintegrasi.