Baru dibuka kembali setelah 40 hari ditutup oleh otoritas pendudukan, kompleks Masjid Al-Aqsa kembali diserbu oleh puluhan pemukim ekstremis Yahudi pada Kamis (9/4/2026) pagi.

Insiden tersebut dilaporkan oleh jurnalis Gaza Palestina, Mohammed Rabah, mengutip keterangan resmi dari otoritas Yerusalem.

“Setelah jeda selama 40 hari, para pemukim Israel kembali melanjutkan penyerbuan ke halaman Masjid Al-Aqsa pada Kamis pagi, di bawah perlindungan pasukan Israel, yang juga menyerang dan menahan sejumlah warga Yerusalem,” kata Rabah mengutip laporan Otoritas Yerusalem.

Menurut keterangan tersebut, pasukan penjajah Zionis Israel secara paksa mengosongkan area kompleks Masjid Al-Aqsa dari para jemaah guna membuka jalan bagi masuknya para pemukim.

Otoritas menambahkan penyerbuan tersebut termasuk kegiatan bernyanyi dan pelaksanaan doa-doa Talmud di halaman Masjid Al-Aqsa pada pagi hari, di bawah perlindungan pasukan Israel.

Pihak otoritas Yerusalem memperingatkan, tindakan itu merupakan eskalasi serius yang mengancam status historis dan hukum Masjid Al-Aqsa, sekaligus menjadi provokasi terhadap perasaan umat Muslim di Yerusalem, Palestina, dan seluruh dunia.

“Terutama dengan diberlakukannya perpanjangan waktu penyerbuan pagi hari, yang kini dimulai pukul 06.30, bukan lagi pukul 07.00,” jelas otoritas.

Tidak hanya itu, durasi penyerbuan juga diperluas secara signifikan.

Langkahtersebut mengikuti pengumuman dari apa yang disebut sebagai ‘organisasi kuil’ untuk memperpanjang durasi penyerbuan selama setengah jam tambahan, sehingga berlangsung dari pukul 06.30 hingga 11.30, dan dari pukul 13.30 hingga 15.00, dengan total sekitar enam setengah jam setiap hari.

Otoritas Yerusalem menegaskan, perpanjangan itu mencerminkan percepatan upaya untuk memaksakan realitas baru di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, termasuk memperkuat kebijakan pembagian waktu, terlebih setelah situs tersebut dibuka kembali usai penutupan panjang.

Sumber-sumber Palestina juga melaporkan adanya penangkapan terhadap sejumlah warga, termasuk seorang perempuan bernama Montaha Amara di salah satu gerbang Masjid Al-Aqsa.

Sebagai catatan, penyerbuan pemukim ke Masjid Al-Aqsa telah berlangsung sejak 2003 secara rutin di bawah perlindungan pasukan Israel.

Pada 2008, aktivitas tersebut mulai diatur dengan pembagian waktu tertentu, yang awalnya hanya berlangsung selama tiga jam di pagi hari sebelum kemudian diperluas secara bertahap menjadi sekitar enam setengah jam setiap hari, sebagai bagian dari kebijakan untuk memaksakan realitas baru di lokasi tersebut.