Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengungkap sisi menarik dari Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilainya memiliki kedalaman pemahaman terhadap sejarah Islam, khususnya dalam hal kepemimpinan.

Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu menyebut, Prabowo tidak hanya memahami, tetapi juga menghafal kisah-kisah tokoh besar Islam seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, bahkan mampu menceritakannya tanpa teks.

Hal tersebut disampaikan Haikal saat menjadi pembicara dalam Puncak Festival Syawal 1447 H LPPOM di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, Presiden kerap menjadikan teladan kepemimpinan para sahabat Nabi sebagai rujukan dalam berpikir dan mengambil kebijakan. Ia menilai, cara pandang tersebut tercermin dalam diskusi-diskusi mendalam yang telah berulang kali ia lakukan bersama kepala negara.

“Presiden adalah sosok yang sangat paham sejarah. Beliau bisa menceritakan tentang dinasti Islam hingga kisah kepemimpinan Umar bin Khattab dalam peperangan, juga strategi Khalid bin Walid, semuanya di luar kepala,” ujar Haikal.

Lebih lanjut, Haikal menegaskan pendekatan kepemimpinan Prabowo juga kuat berlandaskan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menurutnya selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam terkait pengelolaan sumber daya untuk kepentingan rakyat.

Ia menjelaskan, nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan sumber daya vital seperti air, energi, dan kekayaan alam tidak boleh dikuasai oleh individu, melainkan harus dikelola negara demi kemaslahatan bersama.

“Negara kita disusun dengan nilai-nilai yang selaras dengan Alquran dan hadis. Itu sebabnya Pasal 33 menjadi sangat penting dan sering dirujuk Presiden dalam berbagai kesempatan,” kata Haikal.

Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana referensi sejarah Islam tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga inspirasi nyata dalam praktik kepemimpinan nasional saat ini.

Fokus Kesiapan UMK Menuju Wajib Halal 2026

Festival Syawal yang digelar LPPOM kembali hadir pada 2026 sebagai langkah strategis memperluas literasi halal sekaligus memperkuat ekosistem industri halal nasional.

Program tahunan yang telah berjalan sejak 2021 ini melibatkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), pemasok bahan, hingga pemerintah dalam satu kolaborasi terintegrasi.

Tahun ini, Festival Syawal difokuskan pada kesiapan UMK menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku pada Oktober 2026.

LPPOM menilai, kesiapan tersebut sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku halal yang jelas asal-usul dan dokumennya.

Mengusung tema penguatan peran toko bahan baku (tobaku), festival ini diarahkan untuk memberdayakan pemasok sebagai garda depan rantai halal. Pasalnya, bahan yang tidak terverifikasi dapat menjadi hambatan serius dalam proses sertifikasi, bahkan berpotensi menggagalkan pengajuan UMK.

Melalui program itu, LPPOM memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi tobaku terpilih agar mampu menyediakan bahan yang terjamin kehalalannya, lengkap dengan dokumen pendukung dan sistem ketertelusuran.

Kehadiran tobaku bersertifikat halal diharapkan menjadi solusi praktis bagi UMK dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.