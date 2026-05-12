Awas! Nikah Sah Malah Jadi Korban, Kemenag Bongkar Modus KUA Palsu Bisa Cek Ciri-cirinya

Kementerian Agama (Kemenag) RI mengeluarkan peringatan serius kepada masyarakat terkait maraknya penipuan berkedok pendaftaran nikah yang mengatasnamakan Kantor Urusan Agama (KUA).

Fenomena tersebut dinilai kian meresahkan karena pelaku memanfaatkan celah literasi digital dan kepercayaan publik terhadap layanan resmi negara.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi, menegaskan masyarakat harus lebih waspada terhadap berbagai modus baru yang digunakan pelaku.

Ia menyebut, penipuan itu tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan.

“Seluruh layanan pendaftaran nikah harus dipastikan melalui kanal resmi Kementerian Agama. Masyarakat jangan mudah percaya terhadap pihak yang menghubungi secara pribadi lalu meminta pembayaran tertentu di luar prosedur resmi,” ujar Ahmad Zayadi di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Modus Makin Rapi, Gunakan Identitas dan Logo Resmi

Kasus penipuan itu dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, seperti Banten dan Jawa Tengah. Pelaku bahkan menggunakan identitas palsu seperti “KUA HUMAS-032” untuk menghubungi calon pengantin.

Mereka mencatut logo resmi Kementerian Agama, menyertakan tautan layanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), hingga memberikan informasi pendaftaran nikah yang tampak meyakinkan.

Praktik tersebut menunjukkan pelaku tidak lagi menggunakan cara-cara sederhana, melainkan sudah memanfaatkan elemen visual dan sistem digital yang menyerupai layanan resmi negara.

Sistem Resmi Terintegrasi, Transparan, dan Aman

Menurut Zayadi, seluruh proses administrasi nikah resmi dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan aplikasi PUSAKA Superapps Kemenag.

Kedua platform tersebut dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, mulai dari data calon pengantin hingga status pembayaran.

Melalui sistem itu masyarakat dapat memverifikasi seluruh tahapan secara mandiri tanpa harus melalui pihak ketiga yang tidak jelas.

Biaya Resmi dan Mekanisme Pembayaran Harus Dipahami

Zayadi juga menjelaskan, biaya nikah telah diatur secara resmi oleh negara. Calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di luar KUA akan menerima e-Billing resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp600 ribu.

“Kalau akad nikah dilaksanakan di KUA pada jam kerja, itu tidak dipungut biaya. Jadi masyarakat harus memahami ketentuan dasarnya agar tidak mudah dimanfaatkan oleh oknum yang meminta pembayaran di luar mekanisme resmi,” katanya.

Ia menambahkan pembayaran resmi hanya dilakukan melalui kanal perbankan dan sistem pembayaran digital yang bekerja sama dengan pemerintah, bukan melalui QRIS atau rekening pribadi yang tidak terverifikasi.

Ancaman Nyata bagi Kepercayaan Publik

Lebih jauh, Zayadi menilai praktik pencatutan nama instansi ini sebagai ancaman serius bagi integritas layanan publik.

Jika tidak ditangani dengan baik, kasus semacam ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama.

“Penipuan ini bukan sekadar soal uang, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap layanan keagamaan yang seharusnya aman dan terpercaya,” ujarnya.

Peran Aktif Masyarakat dan Edukasi Digital

Kementerian Agama kini mendorong seluruh jajaran KUA di daerah untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur resmi pendaftaran nikah, termasuk mekanisme pembayaran yang sah.

Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan indikasi penipuan, seperti penggunaan logo Kemenag tanpa izin, pungutan liar, atau komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan layanan KUA.

Warga dapat langsung menghubungi KUA terdekat sebagai langkah awal pelaporan.

“Kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan publik sekaligus memperkuat literasi digital di era layanan keagamaan berbasis elektronik,” pungkasnya.

Literasi Digital Jadi Benteng Utama

Kasus tersebut menjadi pengingat, di tengah kemudahan layanan digital, ancaman penipuan juga berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, literasi digital masyarakat menjadi benteng utama dalam mencegah praktik kejahatan siber yang menyasar sektor layanan publik, termasuk urusan sakral seperti pernikahan.