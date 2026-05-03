Arab Saudi kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui program strategis berbasis kepemimpinan.

Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRDF) meluncurkan program pelatihan bertajuk “Hadaf untuk Kepemimpinan”, sebuah inisiatif yang dirancang untuk menggali potensi talenta nasional sekaligus memperkuat fondasi transformasi ekonomi jangka panjang.

Dikutip dari Saudi Gazette Minggu (3/5/2026), program tersebut menjadi bagian integral dari agenda besar Visi Saudi 2030.

Implementasinya dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan ESCP Business School di Paris, yang dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan bisnis terkemuka di Eropa.

Gelombang pertama pelatihan telah dimulai di Riyadh dan dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan dengan pendekatan pembelajaran terintegrasi.

Program tersebut mengombinasikan sesi tatap muka, pembelajaran jarak jauh, hingga praktik langsung di lingkungan kerja, guna memastikan efektivitas dan relevansi materi dengan kebutuhan industri.

“Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan talenta nasional dan meningkatkan kesiapan untuk memimpin transformasi ekonomi dalam mendukung tujuan Visi Saudi 2030,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan pihak penyelenggara.

Pendekatan pelatihan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga menekankan penguatan kapasitas kepemimpinan tingkat lanjut.

Peserta dibekali keterampilan berpikir strategis serta kemampuan pengambilan keputusan yang adaptif terhadap dinamika global.

“Inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan pemimpin nasional dengan kepemimpinan tingkat lanjut, pemikiran strategis, dan keterampilan pengambilan keputusan yang efektif,” lanjut pernyataan tersebut.

Lebih jauh, program itu juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkualitas di sektor swasta.

Hal itu sejalan dengan ambisi Arab Saudi untuk memperkuat daya saing global di tengah perubahan ekonomi dunia yang semakin cepat.

“Program ini berupaya memberdayakan peserta untuk memimpin lembaga sektor swasta secara efisien dan kompetitif di tingkat lokal dan global,” tambahnya.

Salah satu kekuatan utama program ini terletak pada pendekatannya yang aplikatif. Transfer praktik terbaik global dilakukan melalui proyek nyata, pelatihan berbasis kasus, serta pendampingan langsung dari para ahli internasional.

Model tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

“Inisiatif ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi pemimpin baru yang mampu beradaptasi dengan perubahan global yang cepat dan memimpin ekonomi masa depan dengan percaya diri dan efisien,” tutup pernyataan tersebut.