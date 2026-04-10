Pemerintah Arab Saudi kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat nilai-nilai keimanan dengan menggelar kompetisi hafalan Alquran berskala nasional.

Uniknya, ajang tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga personel militer serta anak-anak keluarga Kementerian Pertahanan.

Kompetisi itu menawarkan total hadiah lebih dari SAR 1,8 juta atau setara sekitar Rp7,5 miliar, menjadikannya salah satu ajang keagamaan paling prestisius di lingkungan militer.

Inisiatif tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi membangun kekuatan spiritual di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dua Ajang Besar, Satu Misi Keimanan

Dua kompetisi yang digelar yakni lomba hafalan Alquran ke-7 untuk personel militer dan kompetisi ke-9 yang diselenggarakan oleh Administrasi Umum Urusan Keagamaan Angkatan Bersenjata dan Perkumpulan Amal Pangeran Sultan untuk Penghafalan Alquran bagi anak-anak pegawai Kementerian Pertahanan.

Dalam laporan Saudi Press Agency (SPA) dikutip inilah.com, Jumat (10/4/2026), acara pembukaan dihadiri Direktur Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata, Hamid bin Rafea Al-Omari, serta sejumlah pejabat militer lainnya, menandakan dukungan penuh dari institusi pertahanan terhadap penguatan nilai religius.

Alquran sebagai Fondasi Moral Militer

Direktur Jenderal Administrasi Urusan Agama Angkatan Bersenjata Arab Saudi sekaligus pengawas umum kompetisi, Misfer bin Hassan Al-Issa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mencerminkan perhatian besar Kerajaan terhadap Alquran.

Ia menegaskan Alquran menjadi pedoman penting dalam membangun nilai keimanan, moralitas, serta membentuk karakter disiplin dan ketangguhan, baik bagi militer maupun masyarakat umum.

Bangun Prajurit Tangguh Berbasis Qurani

Dalam kesempatan yang sama, Hamid bin Rafea Al-Omari menegaskan perhatian terhadap Alquran merupakan bagian dari kebijakan strategis Kementerian Pertahanan Arab Saudi.

Ia menyebut arahan Menteri Pertahanan Khalid bin Salman bin Abdulaziz tidak hanya berfokus pada tugas pertahanan, tetapi juga pada pembangunan karakter individu secara spiritual dan intelektual.

Menurutnya, di tengah dinamika global yang terus berubah, Alquran menjadi sumber utama ketahanan dalam menghadapi tantangan.

Lima Kategori dan Edukasi Kontemporer

Kompetisi itu terbagi dalam lima kategori, yakni hafalan 30 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz, dan 3 juz. Setelah pembukaan, dilakukan proses pengundian peserta secara otomatis.

Tak hanya lomba, kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan pameran edukatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman sistematis terhadap Alquran dan Sunnah, khususnya dalam menjawab isu-isu kontemporer.

Langkah itu memperlihatkan, pendekatan keagamaan yang diusung tidak sekadar seremonial, tetapi juga menyentuh dimensi intelektual dan relevansi zaman.

Spirit Global, Keadilan dan Perdamaian

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Arab Saudi dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan di berbagai sektor, termasuk militer.

Di tengah berbagai konflik global, pesan moral yang diusung menjadi semakin relevan.