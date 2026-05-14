Ancaman Penghancuran Al-Aqsa Menggema, Dunia Islam Didesak Bersatu Melawan Zionis

Ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa di Kota Al-Quds (Yerusalem), Palestina, kembali memantik kegelisahan dunia Islam.

Penutupan kawasan suci itu selama hampir 40 hari, penyerbuan pemukim ilegal Yahudi, aktivitas penggalian terowongan bawah tanah, hingga seruan terbuka penghancuran Al-Aqsa oleh pejabat ekstremis Zionis dinilai sebagai ancaman serius terhadap eksistensi situs suci umat Islam di Baitulmaqdis.

Kecaman keras itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM), Alliance of World Mosques in Defence of Al Aqsa (MANAR), dan Secretariate of the Ulama Assembly of Asia (SHURA) pada Kamis (14/5/2026) bertepatan dengan momentum peringatan Nakbah 2026.

Presiden MAPIM Mohd Azmi Abdul Hamid menegaskan dunia saat ini sedang menyaksikan upaya sistematis untuk menghapus identitas Islam dan sejarah Masjid Al-Aqsa.

“Dunia hari ini sedang menyaksikan bukan sekadar penjajahan, tetapi satu gerakan tersusun untuk menghapuskan identitas Islam, kesucian serta bukti sejarah Masjid Al-Aqsa,” kata Mohd Azmi Abdul Hamid dalam pernyataan bersama tersebut.

Ia menilai tindakan Zionis Israel telah melampaui batas kemanusiaan dan kebebasan beragama karena umat Islam Palestina terus dibatasi memasuki kompleks Al-Aqsa, sementara pemukim ilegal justru mendapat perlindungan militer untuk melakukan penyerbuan setiap hari.

“Tindakan ini merupakan pencabulan nyata terhadap undang-undang antarabangsa, kebebasan beragama dan status quo yang mengawal tapak-tapak suci di Baitulmaqdis,” ujarnya.

Ancaman “Third Temple” Dinilai Picu Konflik Agama

Ketua MANAR Datuk Seri Syekh Ahmad Awang menyampaikan kekhawatiran mendalam atas meningkatnya narasi penghancuran Masjid Al-Aqsa oleh kelompok ekstremis Zionis.

Menurutnya, seruan pembangunan Third Temple di kawasan Al-Aqsa merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas global dan dapat memicu konflik agama yang lebih luas.

“Lebih membimbangkan ialah kenyataan terbuka oleh pemimpin dan menteri Zionis yang secara terang-terangan menyeru penghancuran Masjid Al-Aqsa dan pembinaan apa yang disebut sebagai ‘Third Temple’ di atas kawasan suci tersebut,” kata Syekh Ahmad Awang.

Ia menegaskan, retorika tersebut bukan sekadar pernyataan politik biasa, melainkan bentuk hasutan berbahaya terhadap perdamaian dunia.

“Kenyataan sedemikian merupakan hasutan kepada peperangan agama dan ancaman langsung terhadap keamanan dunia,” tegasnya.

Selain itu, aktivitas penggalian terowongan di bawah kompleks Al-Aqsa juga disebut memperlihatkan agenda tersembunyi untuk melemahkan struktur masjid suci tersebut.

“Aktivitas penggalian terowong di bawah dan sekitar Al-Aqsa semakin membongkar agenda berbahaya untuk melemahkan struktur salah satu tempat paling suci bagi umat Islam. Ini bukan kerja arkeologi. Ini adalah agresi sistematik yang berselindung di sebalik kuasa penjajahan,” lanjutnya.

Umat Islam Diminta tak Lagi Diam

Sementara itu, Ketua SHURA Dato’ Wira Syekh Abdul Ghani Samsudin menegaskan isu Al-Aqsa tidak boleh lagi dipandang sekadar slogan politik atau retorika solidaritas.

Ia menilai ancaman terhadap Al-Aqsa saat ini sudah memasuki tahap yang sangat serius dan membutuhkan persatuan nyata dunia Islam.

“Umat Islam tidak boleh lagi melihat isu Al Aqsa sekadar slogan retorik sedangkan masjid suci itu kini menghadapi ancaman kewujudan yang amat serius,” ujar Abdul Ghani Samsudin.

Ia menambahkan, membela Al-Aqsa bukan hanya tanggung jawab rakyat Palestina semata, melainkan kewajiban seluruh umat Islam dan masyarakat dunia yang masih memiliki nurani kemanusiaan.

“Mempertahankan Al-Aqsa bukan hanya tanggungjawab rakyat Palestina semata, tetapi kewajiban seluruh umat Islam dan semua pencinta keadilan serta maruah kemanusiaan,” katanya.

Desak Sidang Darurat OKI

Dalam deklarasinya, MAPIM, MANAR, dan SHURA menyerukan pemerintah negara-negara Islam dan anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) segera mengambil langkah konkret melalui tekanan diplomatik, hukum, ekonomi, hingga mobilisasi massa terhadap rezim Zionis Israel.

Mereka juga mendesak adanya perlindungan internasional terhadap Masjid Al-Aqsa, sidang darurat OKI, investigasi global atas aktivitas penggalian terowongan bawah tanah, hingga sanksi terhadap pejabat ekstremis Zionis yang menyerukan penghancuran tempat suci umat Islam.

Ketiga organisasi tersebut menegaskan, Nakbah bukan hanya tragedi masa lalu tahun 1948, tetapi masih berlangsung hingga hari ini melalui penjajahan, pembunuhan massal, pengepungan, kelaparan, dan ancaman penghancuran Masjid Al-Aqsa.