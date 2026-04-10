Ribuan umat beriman kembali memadati kawasan suci di Kota Al-Quds (Yerusalem), Palestina, setelah pembatasan ketat dicabut.

Momen tersebut menjadi penanda penting setelah ketegangan geopolitik yang berimbas langsung pada akses ibadah di kota suci tersebut.

Ribuan jemaah kembali ke Masjid Al-Aqsa dan Gereja Makam Kudus pada Kamis (9/4/2026), setelah otoritas penjajaah Zionis Israel membuka kembali kedua situs tersebut usai penutupan selama 40 hari yang terkait dengan konflik Iran.

Rekaman visual dari Viory menunjukkan kerumunan jemaah mengabadikan momen dengan foto sebelum berbaris untuk melaksanakan ibadah, baik di dalam maupun di luar kompleks masjid.

Beberapa umat juga terlihat berdoa di depan relik keagamaan di dalam gereja.

Pembukaan kembali ini menandai titik balik signifikan setelah berminggu-minggu pembatasan ketat diberlakukan. Selama periode tersebut, hanya staf masjid dan pejabat dari Dewan Wakaf Islam Yerusalem yang diizinkan mengakses kawasan Al-Aqsa.

Tidak hanya itu, otoritas juga menutup Gereja Makam Kudus, salah satu situs paling suci bagi umat Kristen, yang menunjukkan luasnya langkah keamanan yang diterapkan sejak akhir Februari.

Perkembangan itu terjadi setelah Donald Trump menetapkan tenggat waktu bagi kesepakatan yang kemudian diikuti dengan gencatan senjata bersyarat selama dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran pada Selasa malam, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, pasukan Iran akan "menghentikan operasi defensif" jika serangan terhadap negaranya dihentikan.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan, delegasi Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan bertemu di Islamabad pada Jumat untuk "melanjutkan negosiasi guna mencapai kesepakatan final yang menyelesaikan seluruh perbedaan."

Ketegangan di Timur Tengah sebelumnya meningkat tajam setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Teheran merespons dengan meluncurkan serangan ke target Israel dan pangkalan militer AS di kawasan, yang dilaporkan memicu ledakan di sejumlah negara Teluk.