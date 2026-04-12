Al-Aqsa kini dalam kondisi makin darurat. Penutupan panjang yang terjadi baru-baru ini memicu gelombang kemarahan dunia Islam dan tuntutan aksi nyata untuk menyelamatkan salah satu situs suci umat Muslim tersebut.

Ketua Yayasan Al-Quds Malaysia, Syekh Dr. Sharif Abushammala, menegaskan situasi di Masjid Al-Aqsa, kawasan Kota Al-Quds (Yerusalem), Palestina, kini telah memasuki fase paling mengkhawatirkan dalam sejarah modernnya.

“Kami menyeru seluruh umat Islam, baik rakyat maupun pihak berwenang, agar segera bertindak menghadapi ancaman yahudisasi terhadap Masjid Al-Aqsa," tegas Syekh Sharif dalam pernyataan resmi Yayasan Al-Quds Malaysia diterima inilah.com, Minggu (12/4/2026).

Penutupan Terpanjang dalam Sejarah Modern

Syekh Sharif mengungkapkan, penutupan yang terjadi merupakan salah satu yang paling lama sejak berabad-abad lalu.

Menurutnya, pihak penjajah Zionis Israel telah memberlakukan penutupan paling lama terhadap Masjid Al-Aqsa, yaitu 40 hari berturut-turut, sejak masjid ini dibebaskan dari tentara Salib lebih dari 800 tahun lalu.

"Penutupan ini mencakup 20 hari di bulan Ramadan, di mana umat Islam dilarang melaksanakan salat, beriktikaf, salat Idul Fitri, serta lima kali salat Jumat secara berturut-turut,” tegasnya.

Kondisi tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan beribadah dan menunjukkan eskalasi kebijakan yang semakin agresif.

Diserang Usai Dibuka

Masjid Al-Aqsa sempat dibuka kembali pada waktu Subuh, Kamis, 9 April 2026. Namun, situasi berubah drastis hanya dalam hitungan menit.

“Namun, kurang dari 45 menit setelah salat Subuh selesai, aparat penjajah (Zionis) menyerang para jemaah dengan tongkat, mengusir mereka keluar dari kawasan masjid, serta menangkap seorang perempuan dan dua laki-laki penjaga masjid,” ungkap Syekh Sharif.

Setelah itu, kawasan masjid dikosongkan untuk memberi akses kepada kelompok pemukim ilegal ekstrimis Yahudi.

Ritual Provokatif di Dalam Masjid

Sebanyak ratusan pemukim ilegal ekstrimis Yahudi dilaporkan memasuki kompleks Al-Aqsa dalam beberapa gelombang.

“Sedikitnya sebanyak 492 pemukim ilegal ekstrimis Yahudi telah memasuki Masjid Al-Aqsa dalam beberapa kelompok,” kata Syekh Sharif.

Tidak hanya memasuki kawasan suci, mereka juga melakukan aktivitas yang dinilai sebagai provokasi terbuka.

“Kelompok pemukim ilegal ekstrimis Yahudi ini dengan sengaja bernyanyi, menari, dan melakukan ritual secara berkelompok selama penyerbuan mereka ke kawasan Masjid Al-Aqsa. Mereka juga meniup terompet di dalam masjid sebagai simbol ‘penguasaan’, serta bersujud secara massal di pelataran masjid,” ungkapnya.

Tindakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memaksakan ritual agama tertentu di dalam Al-Aqsa.

Upaya Sistematis Sejak Puluhan Tahun

Syekh Sharif menjelaskan, apa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Mulai dari pendirian pos polisi di dalam kawasan masjid pada 1982, pengambilalihan kontrol akses pengunjung asing pada 2002, hingga pembukaan akses rutin bagi pemukim ilegal ekstrimis Yahudi pada 2003.

Selanjutnya, penetapan waktu khusus untuk aktivitas pemukim ilegal ekstrimis Yahudi pada 2008, penguasaan terhadap proses renovasi pada 2011, hingga upaya pembagian waktu penggunaan masjid pada 2015.

Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi semakin meningkat, termasuk pemasangan sistem pengawasan, pembatasan aktivitas umat Islam, serta pemberian ruang bagi ritual terbuka kelompok peneroka.

“Akibatnya, pihak penjajah kini bertindak sebagai pengelola utama Masjid Al-Aqsa, sementara peran institusi wakaf Islam di Baitul Maqdis (Yerusalem) semakin tersisih dan hanya mengatur kehadiran umat Islam sesuai batasan yang ditentukan oleh pihak penjajah,” pungkas Syekh Sharif.

Fase Paling Rentan

Ia menilai, kondisi Al-Aqsa saat ini berada pada titik paling rentan dalam sejarahnya.

“Masjid Al-Aqsa saat ini sedang melalui fase paling rentan dalam sejarahnya tanpa perlindungan kuat dari dunia Islam,” kata Syekh Sharif.

Menurutnya, berbeda dengan masa lalu ketika dunia Islam masih memiliki kekuatan kolektif untuk melindungi Al-Aqsa, saat ini justru terjadi pelemahan signifikan, bahkan muncul upaya membentuk tata kelola baru yang bertentangan dengan identitas masjid.

Seruan Aksi Nyata

Menutup pernyataannya, Syekh. Sharif menegaskan pentingnya langkah konkret dari seluruh elemen dunia Islam.

“Kami menyeru umat Islam di seluruh dunia, termasuk para pemimpin, ulama, pemikir, serta pemerintah negara-negara Arab dan Islam, agar bangkit mengambil tindakan yang lebih serius dan efektif," ujarnya

Syekh Sharif menambahkan, tantangan itu menuntut gerakan menyeluruh, baik di tingkat masyarakat maupun resmi, untuk menghadapi upaya penguasaan penuh terhadap Masjid Al-Aqsa dan menjadikannya sebagai agenda utama umat Islam dalam melindungi serta mempersiapkan pembebasannya.