Akses pasar menjadi kunci utama kebangkitan UMKM, seiring didorongnya pengembangan Suryamart sebagai jaringan ritel umat yang memperkuat distribusi produk secara berkelanjutan.

Hal tersebut mengemuka dalam Silaturrahmi Ba’da Idul Fitri yang digelar Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Cibiuk, Kabupaten Garut, Jumat (10/4/2026).

Bertempat di Pesantren Al-Furqon Garut, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kebersamaan pasca-Ramadan, tetapi juga momentum konsolidasi gerakan ekonomi berbasis UMKM di lingkungan Muhammadiyah.

Mengusung tema “Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah Kabupaten Garut 2026”, acara ini menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Muhadjir Effendy.

Dalam paparannya, ia menegaskan tantangan utama UMKM saat ini bukan semata pada produksi, melainkan pada keberlanjutan akses pasar.

“Secara sederhana, UMKM itu butuh pasar. Dan hari ini, pasar tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga merambah ke ruang digital dan jaringan distribusi modern,” ujar Muhadjir.

Ia mengakui kelemahan utama yang selama ini dihadapi Muhammadiyah terletak pada sektor pasar. Meski memiliki basis produksi dan sumber daya manusia yang kuat, jaringan distribusi dinilai belum sepenuhnya terbangun secara kokoh.

“Selama ini kita relatif kuat di produksi, tetapi lemah di market. Tanpa market, produk tidak akan berkembang. Ini yang sedang kita benahi,” tegasnya.

Suryamart, Ikhtiar Bangun Ekosistem

Sebagai langkah konkret, Muhammadiyah menginisiasi pengembangan Suryamart sebagai jaringan ritel yang diharapkan menjadi tulang punggung distribusi produk UMKM warga.

Suryamart tidak hanya diposisikan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi kolektif yang mempertemukan produsen dan konsumen dalam satu ekosistem.

“Suryamart ini kita dorong sebagai jaringan ritel umat. Dengan jaringan ini, produk-produk UMKM Muhammadiyah punya akses pasar yang lebih jelas dan berkelanjutan,” jelas Muhadjir.

Menurutnya, keberadaan jaringan distribusi seperti Suryamart menjadi semakin penting di tengah persaingan ekonomi modern yang berbasis integrasi pasar.

"Tanpa kekuatan distribusi, pelaku UMKM akan terus berada pada posisi lemah dalam rantai nilai ekonomi," katanya.

Lebih lanjut, penguatan sektor ekonomi ini juga dikaitkan dengan agenda besar Muhammadiyah menjelang Muktamar di Medan. Diharapkan, pilar ekonomi organisasi mulai menunjukkan perkembangan yang nyata.

“Kita berharap, saat Muktamar Muhammadiyah di Medan, pilar ekonomi sudah mulai berkembang. Tidak harus langsung besar, tetapi sudah terlihat arah dan kemajuannya,” ungkapnya.

Namun, Muhadjir menegaskan gerakan ekonomi Muhammadiyah merupakan bagian dari gerakan tajdid yang membutuhkan proses bertahap dan konsistensi.

“Namanya gerakan tajdid, itu tidak instan. Ia berjalan bertahap. Yang penting kita punya arah yang jelas dan terus bergerak,” tuturnya.

Suara UMKM Lokal Menguat

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara pimpinan dan pelaku UMKM lokal. Berbagai persoalan mencuat, mulai dari keterbatasan akses pasar, permodalan, hingga tantangan digitalisasi usaha.

Ketua PCM Cibiuk, KH. Yanto Asyatibie, menyampaikan, kegiatan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Muhammadiyah tidak hanya di bidang dakwah dan pendidikan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi umat.

“Silaturahmi ini menjadi sarana konsolidasi gerakan. Kita ingin Muhammadiyah hadir secara nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang acara. Mereka aktif berdialog dan berbagi pengalaman dalam mengembangkan usaha, menandakan meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya penguatan UMKM.