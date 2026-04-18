Indonesia kini tengah menjadi sorotan berbagai negara dengan ditegakkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Aturan tersebut dinilai tepat untuk melindungi anak dan tumbuh kembangnya di masa depan. Namun, di balik kebijakan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih luas bagaimana dengan etika penggunaan media sosial bagi masyarakat secara umum, khususnya orang dewasa?

Merespons hal itu, dai muda yang juga Imam Besar Masjid Al-Falah Gampong Ujong Kareung, Kota Sabang, Tgk. Muchtar Andhika, menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dalam bermedia sosial, tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

"Silahkan bermedia sosial, namun perlu memperhatikan anjuran agama masing-masing," ungkap tgk. Muchtar Andhika kepada inilah.com, Sabtu (18/4/2026).

Media Sosial dan Ancaman Disinformasi

Dalam keterangannya, Tgk. Muchtar menegaskan media sosial tidak boleh dijadikan alat untuk menyebarkan hal-hal negatif yang berpotensi merusak tatanan sosial.

Ia secara tegas mengingatkan bahaya penyalahgunaan platform digital, terutama dalam bentuk fitnah, ujaran kebencian, hingga penyebaran informasi palsu (hoaks).

"Jangan gunakan media sosial untuk memfitnah, menyebar kebencian, informasi hoaks, dan adu domba," tegas Tgk. Muchtar.

Lebih lanjut, ia menekankan semua agama, termasuk Islam, memiliki prinsip yang sama dalam melarang perilaku yang dapat memicu konflik sosial.

"Semua agama, termasuk Islam, tidak membenarkan atau sangat melarang umatnya untuk memfitnah, menyebar kebencian, memprovakasi, mengadu domba dan sebagainya yang berujung pada perpecahan dan pertikaian," ujarnya.

Adab Digital dalam Perspektif Islam

Menurut Tgk. Muchtar, penggunaan media sosial harus selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut masing-masing individu. Hal ini penting agar ruang digital tidak menjadi sumber kerusakan moral dan sosial.

"Karena itu pengguna media sosial ketika menggunakan berbagai aplikasi media sosial harus sejalan dengan nilai-nilai Islam serta nilai-nilai agama lainnya, bagi masing-masing pemeluk agama," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, kebebasan berekspresi di media sosial bukan berarti tanpa batas. Ada tanggung jawab moral yang harus dijaga oleh setiap pengguna, terlebih di tengah perhatian global terhadap regulasi digital Indonesia.

Peran Perempuan dan Etika Bermedia

Dalam pesannya, Tgk. Muchtar Andhika turut menyoroti peran perempuan, khususnya Muslimah, dalam menggunakan media sosial.

Ia mengimbau agar kaum perempuan tidak mengunggah konten yang bertentangan dengan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan aurat.

"Perempuan-perempuan utamanya umat Islam jangan memamerkan aurat, apalagi memamerkannya di media sosial. Mempertontonkan aurat hal itu tidak sejalan dengan anjuran agama Islam," ujarnya.

Ia menambahkan, perempuan perlu lebih berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi, termasuk media sosial, agar tidak berdampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan keluarga.

perempuan harus berhati-hati menggunakan teknologi termasuk media sosial. Namun, harus digunakan untuk kepentingan positif, serta tidak berdampak buruk terhadap keutuhan keluarga dan rumah tangga dan sejalan dengan anjuran agama.

Ancaman pada Ketahanan Keluarga

Lebih jauh, Tgk. Muchtar mengungkapkan, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menjadi salah satu faktor pemicu konflik rumah tangga, bahkan berujung pada kekerasan dan perceraian.

Imam Besar Masjid Al-Falah itu menegaskan, hilangnya kontrol diri dalam bermedia sosial seringkali menjadi akar persoalan dalam relasi keluarga.

Karena, salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, perkelahian dalam rumah tangga bahkan perceraian disebabkan oleh hilangnya kontrol diri dalam bermedia sosial.

Bijak Bermedia, Jaga Keharmonisan

Meski demikian, ia menegaskan Islam tidak melarang penggunaan media sosial.

Platform digital tetap dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, silaturahmi, dan penyebaran kebaikan, selama tetap menjaga adab.

"Tidak ada larangan menggunakan media sosial. Silahkan gunakan media sosial. Namun harus bijak menggunakannya. Misalkan, meng-upload foto pribadi yang terkesan pertontonkan aurat, sebaiknya ini jangan. Begitu pula dengan perempuan yang telah menikah dan berumah tangga agar membatasi diri agar tidak berkomunikasi dengan lawan jenis lewat media sosial yang dapat berdampak negatif baik kepada diri sendiri, maupun keluarga dan rumah tangga," ungkapnya.

PR Besar Setelah PP Tunas

Kehadiran PP Tunas menjadi langkah awal penting dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif media sosial. Namun, sebagaimana disampaikan Tgk. Muchtar Andhika, tantangan sesungguhnya justru terletak pada kedewasaan pengguna secara keseluruhan.