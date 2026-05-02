Muhammadiyah kembali menegaskan komitmennya dalam merespons krisis lingkungan dan merawat kebhinnekaan melalui peluncuran Akademi Eco Bhinneka Muhammadiyah.

Inisiatif tersebut menjadi ruang strategis untuk membentuk kader muda lintas iman yang mampu menjadi agen perubahan di tengah tantangan global.

Kegiatan pembukaan berlangsung pada 1–3 Mei 2026 di Aula Asrama Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta Timur.

Sebanyak 29 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti program ini, mewakili beragam latar belakang iman, komunitas, serta jejaring media Muhammadiyah dan ’Aisyiyah.

Ruang Kolaborasi Lintas Iman

Kepala Akademi Eco Bhinneka Muhammadiyah, Ahsan Jamet Hamidi, menegaskan, akademi itu dirancang sebagai ruang belajar yang partisipatif dan berbasis pengalaman.

“Peserta yang hadir di akademi ini bukanlah gelas kosong. Mereka sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman dari lapangan. Karena itu, proses belajar di sini akan banyak diisi dengan diskusi, berbagi pembelajaran, dan pertukaran pengalaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan lintas iman menjadi kunci dalam membangun pemahaman bersama atas isu-isu kompleks, mulai dari krisis lingkungan hingga dinamika kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Ke depan, lulusan akademi ini diharapkan menjadi motor penggerak di komunitas masing-masing dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, rukun, dan lestari.

Menjawab Krisis Sistemik

Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, Hening Parlan, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam membangun gerakan yang berdampak nyata.

Ia menyebut peserta sebagai angkatan pertama yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat kontribusi anak muda terhadap isu lingkungan dan keberagaman.

“Kebhinnekaan bukan hanya soal agama atau suku, tetapi juga bagaimana kita memahami pluralisme dalam kehidupan hari ini.

Situasi yang kita hadapi tidak lepas dari sistem yang mengeruk sumber daya alam. Karena itu, kita perlu membangun perspektif yang melindungi, merawat, dan memuliakan, termasuk terhadap perempuan dan bumi,” ujarnya.

“Kita harus menghargai bumi seperti kita menghormati ibu kita, merawatnya, melindunginya, dan memastikan keberlanjutannya bagi kehidupan bersama,” tegasnya.

Menurut Hening, Eco Bhinneka Muhammadiyah menggabungkan dua isu utama: ekologi dan kebhinnekaan.

“Gerakan yang kita dorong bukan sekadar aktivitas simbolik, tetapi harus memberikan dampak nyata. Setiap orang bisa berkontribusi dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya sama: membawa perubahan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Perspektif Global yang Terhubung

Sementara itu, Senior Policy Advisor Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Edwin Arifin, menyoroti krisis lingkungan merupakan persoalan global yang saling terhubung.

“Masalah lingkungan bukan hanya persoalan satu negara. Kita hidup dalam dunia yang saling terhubung, apa yang kita konsumsi, gunakan, dan lakukan memiliki keterkaitan global,” ujarnya.

Ia juga mengutip analogi keterhubungan dunia, bahwa kepakan sayap seekor kupu-kupu dapat memicu terjadinya topan di tempat lain, sebagai gambaran bahwa tindakan kecil dapat membawa dampak besar secara global.

“Terima kasih kepada Eco Bhinneka Muhammadiyah atas inisiatif akademi ini. Semoga program ini dapat membekali teman-teman dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni,” ujar Edwin.

Dari Gerakan Lokal ke Nasional

Selama empat tahun terakhir, Eco Bhinneka Muhammadiyah telah mengembangkan praktik kerukunan berbasis lingkungan di Ternate, Pontianak, Solo, dan Banyuwangi.

Berangkat dari pengalaman tersebut, akademi ini hadir untuk memperluas gerakan dari berbasis wilayah menjadi berbasis individu.

Melalui Akademi Eco Bhinneka Muhammadiyah, diharapkan lahir kader muda yang tangguh, berjiwa sosial, serta mampu merancang dan menjalankan aksi nyata di komunitasnya.