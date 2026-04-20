Krisis talenta digital di sektor fintech syariah kian nyata, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) memilih tidak tinggal diam.

Melalui 249 program kolaborasi dengan 55 perguruan tinggi, AFSI menghadirkan solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan antara dunia kampus dan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat.

“Kampus tidak bisa berdiri sendiri dalam mengikuti dinamika industri keuangan syariah yang berubah begitu cepat,” tegas Muhamad Ismail, Wakil Ketua Umum AFSI sekaligus CEO Zahir Internasional.

Dalam keterangan resmi AFSI diterima inilah.com, Selasa (21/4/2026), Ismail mengatakan, kemitraan dengan pelaku industri dan regulator bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar lulusan kita benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar

Kolaborasi Jadi Kunci

Sementara Erika Takidah, Wakil Kepala Eksekutif Penelitian AFSI menyatakan,

Hadirnya program AFSI Academic Partner ini telah dirasakan manfaatnya hingga ke hal yang fundamental, seperti bantuan review kurikulum pembelajaran mahasiswa.

"Terakhir juga kami (dosen) diundang AFSI ke kantor OJK di Jakarta untuk training soal kripto & blockchain selama sehari penuh," ungkap Erika yang juga Dosen FEB Universitas Negeri Jakarta.

Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat dibutuhkan oleh akademisi dan mungkin akan sulit diwujudkan tanpa adanya program itu

Kebutuhan Makin Mendesak

Indonesia sendiri tengah berpacu dengan waktu dalam menyiapkan talenta digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan kebutuhan sekitar 12 juta talenta digital pada 2030, dengan potensi kekurangan mencapai 3–6 juta tenaga kerja.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada 2025 hanya 19% pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital, tertinggal jauh dari negara maju yang berada di kisaran 58%–64%.

Dalam sektor fintech syariah, tantangan ini semakin mendesak. Pasar keuangan digital syariah Indonesia diproyeksikan tumbuh 11,3% pada 2029 berdasarkan GIFT Report 2025.

Namun, pertumbuhan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Gap Pendidikan Industri

Kesenjangan ini juga mencerminkan persoalan struktural di dunia pendidikan. Perguruan tinggi kerap kesulitan mengikuti laju inovasi industri dan perubahan regulasi yang sangat cepat.

Akibatnya, lulusan yang dihasilkan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, AFSI menghadirkan program AFSI Academic Partner (AAP) sejak 2022.

Program tersebut dirancang sebagai jembatan kolaborasi antara industri dan kampus melalui berbagai inisiatif strategis, mulai dari workshop kompetensi, hibah penelitian fintech syariah, program magang, sertifikasi kompetensi, hingga pengembangan kurikulum bersama.

Dampak dan Masa Depan

Dalam lebih dari empat tahun, AFSI Academic Partner membuktikan dampak nyata: 55 kampus terhubung, 249 program kolaborasi terlaksana, 1.721 peserta terlatih, 295 mahasiswa tersertifikasi, 133 menjalani magang industri, 516 berkompetisi di tingkat nasional, dan 18 kampus memperbarui kurikulum, sebuah lompatan terukur menuju ekosistem fintech syariah yang lebih siap dan relevan.

Capaian tersebut turut diperkuat dengan penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) dan Workshop Fintech Syariah batch 9 pada 13–17 April 2026, yang diikuti oleh 41 peserta dari kalangan dosen dan profesional, serta 201 mahasiswa dan peserta umum.

Lebih dari sekadar angka, setiap program yang dijalankan menjadi investasi nyata dalam membangun ekosistem keuangan digital syariah yang berkelanjutan.

Pembaruan kurikulum, peningkatan kompetensi, hingga pengalaman langsung di industri menjadi fondasi penting bagi lahirnya talenta unggul.

Ke depan, AFSI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program AFSI Academic Partner agar semakin banyak perguruan tinggi yang terhubung dengan ekosistem industri.