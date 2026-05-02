Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya peran strategis guru ngaji Alquran sebagai pilar utama dalam menjaga fondasi moral bangsa.

Hal tersebut disampaikan dalam Wisuda Nasional Guru Ngaji Alquran yang berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (2/5/2026), mengusung tema “Menjaga Kalam, Menyinari Zaman”.

Menurut Menag, guru ngaji memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter masyarakat sekaligus menjaga kehidupan beragama tetap kokoh di tengah perubahan zaman.

“Peran guru ngaji adalah bagian dari fondasi penting kehidupan berbangsa yang harus terus diperkuat,” ujar Menag saat memberi sambutan pada wisuda tersebut.

Peran Strategis Guru Ngaji

Menag menegaskan, peran guru ngaji tidak berhenti pada aktivitas mengajarkan baca tulis Alquran, tetapi juga menjaga nilai, martabat, serta kesinambungan tradisi keilmuan Islam.

Dalam konteks itu, guru ngaji menjadi penjaga moral sekaligus agen pembentuk generasi berkarakter.

Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji, termasuk melalui dukungan perlindungan sosial.

“Kita terus mendorong agar para guru ngaji mendapat perhatian yang lebih baik, termasuk akses perlindungan seperti BPJS,” pungkasnya.

Kepada para wisudawan, Menag mengingatkan pentingnya peran mereka dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai Alquran di tengah masyarakat.

“Menjaga kalam berarti menjaga agar Alquran terus dipahami, diamalkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.

“Kalian termasuk orang-orang terbaik karena memilih jalan belajar dan mengajarkan Alquran,” sambungnya.

Beasiswa PJJ Keagamaan

Sebagai langkah konkret, Kementerian Agama menghadirkan program Beasiswa Sarjana Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Keagamaan bagi para pendidik di pesantren dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).

Program tersebut memungkinkan para ustaz dan ustazah melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan aktivitas mengajar.

Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 31 Mei 2026, dengan pilihan program studi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Agama Islam di UIN Siber Syekh Nurjati.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an, Aziz Syafiuddin, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran dirancang fleksibel dan berbasis daring.

“Program beasiswa ini dirancang khusus agar ustaz dan ustazah bisa kuliah tanpa meninggalkan tugas mengajar. Sistemnya fleksibel, berbasis daring, sehingga tetap bisa mengabdi di masyarakat,” jelas Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Alquran Aziz Syafiuddin.

Ia menambahkan, seluruh biaya pendidikan dalam program ini ditanggung penuh oleh pemerintah.

“Seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh, mulai dari pendaftaran hingga lulus. Ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan oleh para guru LPQ,” tambahnya.