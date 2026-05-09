Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kehadiran kawasan Jatim Hub di Sidoarjo menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing ekspor provinsi tersebut.

Integrasi layanan karantina dan logistik dinilai mampu mempercepat distribusi barang, menekan biaya logistik, sekaligus mengurangi waktu tunggu atau dwelling time yang selama ini menjadi tantangan utama.

“Di tengah persaingan perdagangan global, kecepatan layanan menjadi bagian dari daya saing,” katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Khofifah, keberadaan Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur di kawasan Puspa Agro Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan efisiensi perdagangan.

Fasilitas tersebut tidak hanya mendukung aktivitas ekspor-impor, tetapi juga memperkuat pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

Ia menjelaskan, fasilitas tersebut merupakan implementasi konsep Integrated Agro-Logistics and Quarantine Gateway, yang mengintegrasikan sistem logistik pangan dengan prosedur karantina dalam satu sistem yang efisien, cepat, dan transparan.

“Dengan adanya gerbang terintegrasi ini, proses logistik dan karantina tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu sistem yang modern dan efektif,” katanya.

Lebih jauh, Khofifah menekankan bahwa penguatan fungsi karantina ini selaras dengan strategi Gerbang Baru Nusantara, yang menempatkan Jawa Timur sebagai pusat konektivitas, logistik, dan ekonomi penghubung antara Indonesia Barat dan Timur.

Secara geografis dan infrastruktur, posisi Jawa Timur memang sangat strategis. Provinsi ini didukung tujuh bandara, 37 pelabuhan, serta 12 ruas jalan tol. Selain itu, terdapat dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 13 kawasan industri, dan satu kawasan industri halal yang memperkuat ekosistem industri dan perdagangan.

Peran vital Jawa Timur juga tercermin dari aktivitas Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 24 dari 41 rute Tol Laut nasional. Artinya, hampir 80 persen pasokan logistik ke wilayah Indonesia Timur berasal dari provinsi ini.

“Hal ini semakin menegaskan posisi Jawa Timur sebagai 'center of gravity' logistik dan perdagangan nasional sekaligus Gerbang Baru Nusantara,” tegasnya.

Dorong UMKM Tembus Pasar Global

Tak hanya memperkuat sistem logistik nasional, kawasan Jatim Hub juga diharapkan menjadi pintu masuk bagi produk koperasi, usaha kecil menengah (UKM), dan industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar global.

“Kita ingin produk-produk daerah, termasuk produk Koperasi Merah Putih, UKM dan IKM, tidak hanya beredar di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.

Selama ini, kata Khofifah, tantangan terbesar pelaku usaha terletak pada lambatnya distribusi dan tingginya biaya logistik. Oleh karena itu, integrasi layanan karantina dan logistik menjadi solusi kunci untuk meningkatkan efisiensi distribusi.

Sistem Terpadu dan Kolaboratif

Fasilitas karantina terpadu di Jatim Hub mengintegrasikan berbagai proses, mulai dari pemeriksaan, pengasingan, tindakan karantina, hingga pengujian laboratorium dalam satu kawasan. Sistem ini juga diperkuat melalui mekanisme joint inspection bersama Bea Cukai.

Selain itu, kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti pergudangan, cold storage, tempat penimbunan sementara, kawasan distribusi, laboratorium, hingga pasar terpadu.

Pengembangan kawasan Jatim Hub dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Karantina Indonesia, dengan dukungan PT Jatim Grha Utama (JGU) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD).

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa keberadaan lembaganya merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi sumber daya alam hayati nasional.

“Kami berterima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifah yang telah menempatkan Balai Karantina di satu tempat sehingga barang yang diuji dan dikarantina bisa lebih mudah, efektif, efisien, tidak berbelit, dan mengurangi 'dwelling time',” ujarnya.