PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyiapkan sejumlah masjid besar hasil pembangunan dan renovasi perusahaan untuk menyambut pelaksanaan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Lima masjid tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga ratusan ribu jemaah di berbagai daerah.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menyampaikan bahwa Perseroan telah berkontribusi dalam pembangunan maupun renovasi sejumlah masjid ikonik di Indonesia. Di antaranya Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Masjid Sheikh Zayed Solo, Masjid Raya Baiturrahman Semarang, serta Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Menurutnya, kelima masjid tersebut memiliki kapasitas total hingga sekitar 200 ribu jemaah. Waskita memastikan setiap bangunan tidak hanya memenuhi aspek kualitas konstruksi, tetapi juga memperhatikan nilai historis dan karakter arsitektur masing-masing.

Masjid Istiqlal di Jakarta, misalnya, telah mengalami renovasi besar yang selesai pada 2021. Masjid terbesar di Asia Tenggara ini kini dilengkapi teknologi berbasis konsep green building, termasuk sistem pencahayaan modern yang membuat kubahnya terlihat terang pada malam hari. Selain itu, pembangunan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Istiqlal dengan Gereja Katedral menjadi simbol kerukunan antarumat beragama.

Di Aceh, Masjid Raya Baiturrahman yang berdiri sejak 1612 tetap mempertahankan nilai sejarahnya. Renovasi yang dilakukan Waskita menghadirkan payung raksasa di halaman masjid serta penataan kawasan yang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini mampu menampung lebih dari 24 ribu jemaah dan menjadi salah satu destinasi wisata religi utama di Aceh.

Sementara itu, Masjid Sheikh Zayed Solo yang dibangun pada 2021 merupakan simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Masjid ini mengadopsi desain Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi dengan sentuhan lokal, seperti motif batik kawung pada interiornya. Kapasitasnya mencapai sekitar 15 ribu jemaah.

Di Jawa Tengah, Masjid Raya Baiturrahman Semarang yang diresmikan pada 1974 turut direnovasi tanpa mengubah bentuk aslinya. Waskita mempertahankan arsitektur tradisional Jawa dengan struktur limasan, sekaligus menambahkan elemen modern seperti kolam air untuk menciptakan suasana lebih sejuk.

Adapun Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang direnovasi pada 2022 menjadi salah satu masjid terbesar di Indonesia dengan kapasitas hingga 45 ribu jemaah. Desain ruang utama tanpa pilar tengah memungkinkan jemaah memiliki pandangan langsung ke mihrab, sehingga mendukung kekhusyukan ibadah.

Ermy menegaskan, pembangunan dan renovasi masjid ini merupakan bagian dari kontribusi Waskita dalam menyediakan fasilitas ibadah yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan pengalaman lebih dari enam dekade di sektor konstruksi, perusahaan berupaya menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya fungsional tetapi juga bernilai budaya.

“Kelima masjid ini diharapkan dapat menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi masyarakat saat merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ujarnya.