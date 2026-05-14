41 Juta Siswa Jadi Incaran, Ekonomi Syariah Kini Masuk Jalur Sekolah

Upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kini mulai menyasar ruang-ruang kelas di sekolah umum.

Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama bersinergi dengan Bank Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai ekonomi syariah kepada generasi muda melalui para guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Langkah strategis itu diwujudkan melalui kegiatan Training of Trainer (ToT) bagi ratusan guru PAI tingkat SMA dan SMK yang digelar di Pusdiklat Ciputat pada 12–13 Mei 2026.

Program itu menjadi bagian dari upaya besar membangun literasi ekonomi syariah yang tidak berhenti pada teori, melainkan diterjemahkan menjadi praktik nyata di lingkungan pendidikan.

Sebanyak 110 guru mengikuti pelatihan secara luring, sementara 100 peserta lainnya bergabung secara daring.

Para peserta diproyeksikan menjadi mentor ekonomi syariah di sekolah masing-masing sekaligus motor penggerak penguatan nilai ekonomi berbasis etika di kalangan pelajar muslim.

Direktur PAI Kementerian Agama, M. Munir, menilai guru PAI memiliki posisi sangat strategis karena berada di tengah komunitas muslim terbesar di lembaga pendidikan umum.

“Ada 41 juta siswa muslim, 256.816 guru PAI, 7 juta mahasiswa muslim pada PTU dan 13.112 dosen PAI pada PTU. Ini adalah entitas yang sangat besar. Jika digerakkan semua, insyaallah bisa berperan untuk membentuk ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” tegas Munir di Ciputat, dalam siaran pers dikutip inilah.com, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, potensi besar tersebut selama ini belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai kekuatan sosial-ekonomi umat.

Karena itu, kolaborasi antara Kementerian Agama dan Bank Indonesia dinilai sebagai langkah presisi untuk memperluas pemahaman ekonomi syariah dari tingkat akar rumput.

Munir juga mengingatkan agar program pelatihan tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata. Ia berharap para guru yang telah mengikuti ToT mampu melanjutkan gerakan edukasi ekonomi syariah secara konkret di sekolah.

"Guru-guru PAI siap untuk berperan dalam menumbuh kembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi tidak hanya menumbuhkan tetapi juga mengembangkan. Oleh sebab itu, habis ToT ini harus ada action lanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Dadang Muljawan, menjelaskan bahwa ekonomi syariah tidak boleh dipahami sebagai konsep rumit yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Ia menegaskan, pendekatan yang dibangun dalam pelatihan ini adalah menjadikan ekonomi syariah sebagai bagian dari pembentukan karakter dan moralitas peserta didik.

“Ini adalah kerjasama yang strategis. Dalam ToT ini akan kita kenalkan ekonomi syariah sebagai ethical-based economy, yakni ekonomi berbasis etika. Jadi, di ToT ini akan diisi dengan hal-hal yang kaitan dengan kegiatan sehari-hari, bukan hal-hal sulit dan susah dicapai,” jelas Dadang.

Konsep ethical-based economy yang diusung BI dinilai relevan dengan tantangan generasi muda saat ini, terutama di tengah derasnya arus digitalisasi ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, siswa tidak hanya diajarkan soal transaksi dan bisnis, tetapi juga nilai kejujuran, tanggung jawab, serta keberpihakan pada kemaslahatan sosial.

Lebih jauh, pelatihan ini juga menjadi fondasi menuju agenda nasional yang lebih kompetitif, yakni Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional.

ompetisi tersebut diproyeksikan menjadi ruang bagi pelajar untuk menggabungkan kemampuan intelektual dengan nilai spiritualitas Islam.

“ToT ini salah satu tujuannya adalah menyiapkan guru-guru PAI yang nanti akan membimbing peserta didik untuk mengikuti Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional. Di olimpiade ini peserta tidak saja mendapatkan ilmu, tetapi juga diajak berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga mereka bisa memahami bahwa intelektual dan spiritualitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan,” pungkas Dadang.

Selama dua hari pelaksanaan ToT, para guru mendapatkan pembekalan dari berbagai pakar lintas lembaga, mulai dari akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, unsur Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Badan Wakaf Indonesia. Materi yang diberikan mencakup regulasi, penguatan literasi, hingga praktik ekonomi syariah di lapangan.