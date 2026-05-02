Prestasi gemilang kembali ditorehkan siswa madrasah Indonesia di panggung global. Sebanyak 26 siswa MAN Insan Cendekia Serpong berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi luar negeri bergengsi, dengan 14 di antaranya sukses meraih Beasiswa Garuda Gelombang 1 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI.

“Sebuah kebanggaan luar biasa melihat 14 putra-putri terbaik MAN Insan Cendekia Serpong siap melesat tinggi dengan Beasiswa Garuda Gelombang 1. Perjalanan menuju universitas top dunia baru saja dimulai,” ujar Hilal Najmi, Sabtu (2/5/2026).

Beasiswa Garuda merupakan program beasiswa penuh yang ditujukan bagi siswa Indonesia berprestasi dengan sistem seleksi terintegrasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi unggulan dunia.

Program tersebut memberikan akses luas bagi generasi muda untuk menembus kampus-kampus terbaik internasional, termasuk di Singapura dan Amerika Serikat.

Ke-14 siswa penerima beasiswa tersebut adalah Sova, Raisya, Zulfan, Hishon, Thia, Kiki, Kalyca, Topa, Rizpram, Keisa, Haekal, Khaira, Faiz, dan Farabi. Mereka menjadi representasi pelajar madrasah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing global.

Seperti diketahui, total 26 siswa MAN Insan Cendekia Serpong telah mengantongi Letter of Acceptance (LoA) dari berbagai perguruan tinggi luar negeri (PTLN).

Dari jumlah tersebut, 14 siswa telah memastikan pendanaan melalui Beasiswa Garuda, sementara 12 siswa lainnya tengah membidik Beasiswa Talenta Indonesia (BTI) dan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB).

Capaian itu mencerminkan konsistensi MAN Insan Cendekia Serpong dalam membina siswa berprestasi yang mampu bersaing di tingkat global.

Keberhasilan tersebut diharapkan dapat memotivasi siswa lain untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berkontribusi bagi bangsa melalui pendidikan.