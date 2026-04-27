Peta kekuatan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia kembali menemukan momentumnya. Dalam rilis terbaru pemeringkatan global Webometrics tahun 2026, sebanyak 10 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berhasil menembus daftar 100 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Temuan tersebut bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan bagaimana kampus-kampus Islam negeri mulai memainkan peran strategis dalam ekosistem pendidikan global, tidak hanya sebagai pusat studi keislaman, tetapi juga sebagai produsen ilmu pengetahuan berbasis riset dan teknologi.

Standar Global yang Ketat

Pemeringkatan Webometrics Global Web Rankings for Universities edisi Januari 2026 memotret lebih dari 32.000 perguruan tinggi di lebih dari 200 negara, menjadikannya salah satu lanskap evaluasi akademik paling luas di dunia.

Penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan menimbang kinerja digital dan kekuatan akademik melalui tiga indikator utama, yaitu visibilitas (50%) yang mengukur dampak jejak digital melalui rujukan eksternal, transparansi (10%) yang mencerminkan pengaruh ilmuwan lewat sitasi di Google Scholar, serta keunggulan (40%) yang menilai kualitas riset berdasarkan publikasi paling banyak dikutip dalam basis data Scopus dan Scimago.

Kombinasi ketiganya menegaskan perguruan tinggi unggul bukan hanya terlihat, tetapi juga berpengaruh dan berkontribusi nyata dalam produksi ilmu pengetahuan global.

Dominasi UIN, Sinyal Kebangkitan Akademik Islam

Berdasarkan rilis resmi Webometrics yang diakses pada Senin (27/4/2026), sepuluh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berhasil menembus jajaran 100 besar nasional, menegaskan posisi kampus Islam sebagai kekuatan akademik yang kian diperhitungkan.

Di posisi teratas, UIN Sunan Gunung Djati Bandung mencatatkan capaian paling impresif dengan peringkat 29 Indonesia dan 2.444 dunia.

Disusul UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di posisi 48 nasional (3.159 dunia), serta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di peringkat 70 nasional (3.920 dunia).

Selanjutnya, UIN Raden Intan Lampung (75; 4.038 dunia) dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (76; 4.059 dunia) menunjukkan konsistensi dalam penguatan akademik dan visibilitas global.

Posisi berikutnya ditempati UIN Alauddin Makassar (81; 4.112 dunia) serta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (87; 4.166 dunia).

Sementara itu, UIN Raden Fatah Palembang (89; 4.206 dunia) dan UIN Sunan Ampel Surabaya (90; 4.208 dunia) turut mengukuhkan eksistensi PTKIN di level nasional.

Daftar tersebut ditutup oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berada di peringkat 96 Indonesia dengan posisi 4.307 dunia.

Capaian itu tidak sekadar deretan angka, melainkan penanda kampus-kampus Islam negeri tengah bergerak naik, memperluas pengaruhnya dalam lanskap pendidikan tinggi nasional sekaligus membuka jalan menuju pengakuan global yang lebih kuat.

Lebih dari Sekadar Ranking

Masuknya 10 PTKIN dalam jajaran elite nasional menunjukkan transformasi signifikan.

Kampus Islam kini tidak lagi dipandang sebagai institusi “pinggiran” dalam lanskap akademik, melainkan aktor penting dalam produksi pengetahuan global.

Digitalisasi kampus, peningkatan publikasi ilmiah, serta kolaborasi internasional menjadi faktor kunci.

Visibilitas digital, yang menjadi indikator terbesar dalam penilaian, menuntut perguruan tinggi untuk aktif dalam ekosistem informasi global, mulai dari publikasi daring hingga jejaring akademik internasional.

Tantangan Dari Nasional ke Global

Meski berhasil masuk 100 besar nasional, posisi global PTKIN masih berada di kisaran 2.000–4.000 dunia. Ini menjadi catatan penting bagi Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pembina PTKIN.

Peningkatan kualitas riset, penguatan sitasi ilmiah, serta internasionalisasi akademik menjadi agenda mendesak jika PTKIN ingin bersaing lebih tinggi di level global.

Momentum Kebangkitan Peradaban Ilmu

Di tengah dinamika global, capaian ini bisa dibaca sebagai sinyal kebangkitan peradaban ilmu berbasis nilai-nilai Islam.

PTKIN memiliki posisi unik dengan mengintegrasikan sains modern dengan etika dan spiritualitas.