PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat Yogyakarta sebagai kota tujuan utama pemudik pada masa angkutan Lebaran 2026. Selain Yogyakarta, beberapa kota besar lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menjadi destinasi favorit masyarakat.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, merinci daftar kota tujuan tersebut saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).

"Kota tujuan favorit itu ada di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Purwokerto dan Jember," ujar Franoto.

Franoto mengungkapkan adanya pergeseran puncak arus keberangkatan. Dari prediksi awal yang jatuh pada 18 Maret, realisasi kenaikan jumlah penumpang justru terjadi lebih awal, yakni pada 15 Maret 2026.

Data harian KAI Daop 1 menunjukkan grafik keberangkatan yang konsisten di atas angka 50 ribu orang per hari. Pada 14 Maret tercatat 51.128 penumpang berangkat, kemudian naik menjadi 52.008 pada 15 Maret, dan tercatat 51.584 pada 16 Maret.

"Kemarin kan minggu-minggu kemarin di angkanya di tanggal 18 ya, 18 Maret ternyata tanggal 15 Maret juga lebih tinggi. Saya tadi bilang bahwa sampai dengan tanggal 20 Maret itu angkanya akan tetap tinggi ya di atas 50.000," jelas Franoto.

Terkait ketersediaan tempat duduk, KAI melaporkan sisa kursi yang masih bisa dipesan masyarakat. Untuk kelas Eksekutif, dari total 510.527 kursi masih tersedia 214.743 kursi. Kelas Ekonomi Komersial menyisakan 116.024 kursi dari kapasitas 446.965. Sementara kelas Ekonomi PSO hanya menyisakan 23.807 kursi dari total 118.704 kapasitas yang tersedia.

Franoto menambahkan, untuk periode keberangkatan 21 Maret hingga 1 April 2026, ketersediaan tiket secara rata-rata masih mencukupi untuk masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan.