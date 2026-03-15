PT Pertamina (Persero) kembali menggelar program Mudik Bersama pada tahun 2026 dengan mengusung tema “Mudik Aman Berbagi Harapan”.

Dalam program ini, Pertamina memberangkatkan lebih dari 5.000 pemudik menuju 23 kota tujuan di Pulau Jawa dengan mengerahkan sebanyak 153 unit bus. Pelepasan peserta mudik berlangsung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah pintu 3, Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Program Mudik Bersama ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pertamina untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri, sekaligus menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bagi para peserta.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan menyampaikan program ini merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

“Saya mengapresiasi seluruh Perwira Pertamina yang sudah bekerja keras menyelenggarakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Mudik bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi perjalanan yang membawa hati untuk bertemu dengan keluarga di kampung masing-masing,” ujar Iriawan.

Ia menambahkan, kegiatan Mudik Bersama juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi nilai penting dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya saat momentum Lebaran.

Fasilitas Mudik Disiapkan Penuh

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan bahwa tradisi mudik memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, Pertamina ingin turut hadir memberikan dukungan agar perjalanan pulang kampung dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

“Mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung. Mudik adalah rindu yang bergerak, kebahagiaan yang kita rayakan bersama, dan silaturahmi yang harus selalu diperkuat,” kata Oki.

Menurutnya, bagi Pertamina program Mudik Bersama merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk hadir di momen-momen istimewa masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan tema “Mudik Aman Berbagi Harapan”, Pertamina juga berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk mewujudkan perjalanan yang aman, nyaman, dan penuh berkah bagi seluruh peserta. Kolaborasi ini mencakup dukungan armada transportasi hingga penyediaan berbagai fasilitas pendukung selama kegiatan berlangsung.

“Kami menyediakan 153 unit bus untuk melayani 23 kota tujuan di Pulau Jawa dengan total peserta lebih dari 5.000 orang, termasuk masyarakat umum dan para pekerja di lingkungan Pertamina,” jelas Oki.

Selain armada transportasi, Pertamina juga menyiapkan sejumlah fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan peserta selama proses keberangkatan. Berbagai fasilitas tersebut antara lain ruang istirahat bagi pemudik, area bermain anak-anak, serta konsumsi bagi para peserta.

Seluruh fasilitas ini dihadirkan agar setiap peserta dapat memulai perjalanan mudik dengan rasa tenang dan bahagia sebelum menempuh perjalanan menuju kampung halaman masing-masing.

Wujudkan Impian Perantau

Lebih lanjut, Oki menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni pelepasan keberangkatan pemudik, melainkan juga simbol harapan bagi ribuan orang yang ingin berkumpul kembali dengan keluarga tercinta.

“Melalui acara ini, kami tidak hanya melepas keberangkatan, tetapi juga melepas ribuan harapan untuk pulang ke kampung halaman. Harapan untuk berkumpul kembali bersama keluarga tercinta, harapan untuk merayakan Idulfitri dengan penuh kebahagiaan, dan harapan untuk kembali mengenang berbagai momen indah di kampung halaman,” ujar Oki.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program Mudik Bersama Pertamina tahun ini.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mitra yang telah bekerja keras. Dedikasi ini membuktikan bahwa Pertamina tidak hanya mengalirkan energi bagi negeri, tetapi juga menghadirkan energi kebahagiaan bagi masyarakat,” tutup Oki

Melalui program Mudik Bersama 2026, Pertamina berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Pertamina untuk terus hadir mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam momen penting seperti tradisi mudik Lebaran.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).